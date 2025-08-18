Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 18 augus 2025 future prediction कन्या राशिफल 18 अगस्त 2025: कन्या राशिफल रिश्तों में अचानक से नया मोड़ आएगा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 18 augus 2025 future prediction

कन्या राशिफल 18 अगस्त 2025: कन्या राशिफल रिश्तों में अचानक से नया मोड़ आएगा

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को रिलेशनशिप में आज खुशनुमा पल देखने को मिलेंगे। धन आपके फेवर में होगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 18 Aug 2025 06:43 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 18 अगस्त 2025: कन्या राशिफल रिश्तों में अचानक से नया मोड़ आएगा

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope, कन्या राशिफल 18 अगस्त 2025: कन्या राशिफल आप आज पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्करा रहे हैं। आपका रिलेशनशिप आज नया मोड लेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप सभी मीटिंग्स में सफल और काम को समय से पूरा करने में कामयाब अपने आर्थिक प्लान बनाते रहें और सेफ तरीके से निवेश करें। आपके रिलेशनशिप में आज खुशनुमा पल देखने को मिलेंगे। धन आपके फेवर में होगा। कुछ हल्के हेल्थ इश्यू आपके सामने आ सकते हैं?

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों की लवलाइफ आज अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच एक मजबूत प्यार का बंधन बना है। आपको अपने और लवर के पर्सनल स्पेस को महत्व देना चाहिए। आप भी उनकी जरूरतों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। उसको प्रपोज करने में हिचकिचाएं नहीं, आपको हां में जवाब में मिल सकता है। यह आपकी लाइफ में फिर से खुशी वा सकता है। कुछ परिवारों में शादीशुदा महिलाओं को लेकर ईगो के इशूज हो सकते हैं। खुलकर बात करने से ये सुलझ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 18 अगस्त: पैसों के मामले में अच्छे, प्रोफेशनल लाइफ में विरोधी उठेंगे

कन्या करियर राशिफल

आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका प्रोफेशनलिज्म आपके सभी मामलों को सुलझाएगा। आपको महत्वपूर्णकाम सुलझाना पड़ सकता है। जो लोग सीनियर उन्हें नए कॉन्सेप्ट को लाना होगा, इससे आपकी कंपनी को लंबे समय में लाभ होगा। कुछ आईटी के प्रोजेक्ट में बहुत दिक्कतें है, जिसेक कारण आपका क्लाइंट आपसे परेशान होगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल अच्छे से करें। बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन और पर्यटन से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ व्यापारियों को लोकल अधिकारियों के साथ समस्याएं हो सकती हैं जिनका समाधान जरूरी है।

.कन्या मनी राशिफल

समृद्धि आएगी और आप किसी दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद करने पर विचार कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। आज बैंक लोन लेने में भी सफलता मिलेगी। घर के लिए गहने या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कुछ लोग परिवार में आर्थिक विवादों को सुलझा लेंगे। निवेश के लिए यह अच्छा समय है।

कन्या हेल्थ राशिफल

जिन लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी। कुछ बुदुर्गों को सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनको सीरियस लेना चाहिए। छोटी-मोटी एलर्जी या इंफेक्शन भी असर कर सकते हैं। रात में गाड़ी चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)