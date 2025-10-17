Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 17 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वालों पर पास पैसों की बरसात होगी

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों पर पास पैसों की बरसात होगी

Fri, 17 Oct 2025 07:37 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope Today 17 October 2025 : आप किसी भी चीज की डीलिंग को लेकर ईमानदार है। आज रिलेशनशिप में किसी भी समस्या को सोल्व करें। प्रोफेशनल लाइप में चीजों को दिखाने के लिए चांस मिलेगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छे हैं। अपने इमोशंस को शेयर करके आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करें। चैलेंजिग समय भी हो तो भी अच्छे रहें।

कन्या लव राशिफल

रिलेशनशिप में आपको कमयुनिकेशन ज्यादा करना चाहिए। पार्टनर को चाहिए कि आप रोमांटिक बनें। आपको कोई स्टेटमेंट बनाते समय भी सावधान रहना चाहिए। आज पार्नटनर के कुछ शब्द आपको हर्ट कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा है, वो लोग पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। अपने फैसले अपने पार्टनर पर थोपें नहीं। आज कुछ लव अफेयर को अपने पैरेंट्स की सपोर्ट भी करेंगे। दिन के दूसरे भाग में। शादीशुदा लोगों को एकस्ट्रा अफेयर के लिए सावधान रहना चाहिए।

कन्या करियर राशिफल

नया टास्क लेने में हिचकिचाएं नहीं । क्लाइंट्स को प्यार से हैंडल करें। सेशन में नए आइडियाज लाएं। वकील कॉम्पलेक्स लीगल केस आज जीत सकते हैं। एक्टर्स को कास्टिंग की कॉल भी मिल सकते हैं। हेल्थ सर्विस, एनीमेशन, बैंकिंग, बिक्री और मैकेनिकल प्रोफेशनल्स को विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। दोपहर का समय नए प्रोजेक्ट में नए विचारों या अवधारणाओं को पेश करने के लिए अच्छा है, जबकि बिजनेस भी नए पार्टनरशिप सौदों पर साइन करने के लिए भाग्यशाली होंगे।

कन्या मनी राशिफल

आज आपके पास पैसों की बरसात होगी। बड़े निवेश करते समय आरथिक तौर पर गाइडेंस लें, अच्छा रहेगा। दिन के पहले भाग में भाई-बहनों के साथ धन या संपत्ति संबंधी डिस्कशन से बचें। कुछ लोगों को नई संपत्ति या वाहन मिलने का सौभाग्य मिलेगा। दोस्तों के साथ धन संबंधी इश्यु को सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है। आपके परिवार में कोई उत्सव भी हो सकता है जिसमें आपको योगदान देना होगा।

कन्या हेल्थ राशिफल

|ऑफिस से जुड़े तनाव से दूर रहें और शराब न पिएं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बेहतर, फलों और सब्जियों से भरपूर डाइट की जरूरत है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइझ से करें, और आप परिवार के साथ अधिक समय बिताने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
