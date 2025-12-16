कन्या राशिफल 16 दिसंबर: इन चीजों से दूर रहें शादीशुदा पुरुष, प्रेग्नेंट महिलाएं रखें इस बात का ख्याल

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 16 December 2025: राशिचक्र में छठी राशि कन्या की होती है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Virgo Horoscope Today 16 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज पार्टनर के साथ ज्यादा समय बीतेगा। ऐसे में आप खुश रहेंगे और दिन भर अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल लाइफ भी सही जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो सकती है। हालांकि इसे और भी बेहतर करने की कोशिश करें। पैसों के मामले में अपना संतुलन बनाकर रखें ताकि आर्थिक स्थिति सही रहे। अगर रिश्ते में कोई परेशानी हो तो पार्टनर के साथ बैठकर समय बिताएं। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। आज बस इस बात का ध्यान रखें कि रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन-देन करने से बचना है। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल आज लव लाइफ में आपको थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है। अपनी बात पार्टनर पर जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे तो आज शाम तक रिश्ते में चल रही परेशानी शांति से सुलझ जाएगी। पार्टनर की बातों को पूरे धैर्य के साथ सुनें। कुछ पुरुष जातक आज अपने पुराने प्यार से मिल सकते हैं। ऐसे में पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग सकती हैं। हालांकि शादीशुदा पुरुष इन चीजों से दूर रहें क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। अगर पार्टनर के साथ किसी भी चीज की बहस हो तो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें।

कन्या करियर राशिफल आज आप ऑफिस में थोड़ा सतर्क रहें। आप पर कामकाज को लेकर कोई आरोप लग सकता है। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एनीमेशन और आर्किटेक्चर से जुड़े प्रोफेशनल्स को आज विदेश में अच्छा मौका मिल सकता है। टीम मीटिंग में आज आपसे नए और क्रिएटिव आइडिया की उम्मीद की जाएगी, ऐसे में अपनी तैयारी पूरी रखें। आज आप अपने नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करने की सोच सकते हैं क्योंकि आज का दिन इस मामले में अच्छा रहेगा। ये चीजें आपको अगले प्रोजेक्ट में भी काम आ सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग कैलकुलेशन के वक्त थोड़ा सावधान रहें।स्टूडेंट्स आज उच्च शिक्षा में आ रही रुकावटों को पार कर लेंगे।

कन्या आर्थिक राशिफल आज घर के रेनोवेशन पर खर्चा हो सकता है। आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी को बड़ी रकम उधार नहीं देना है। ये पैसा आपको वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। कुछ बड़े-बुजुर्ग लोग आज बच्चों के बीच संपत्ति बांट सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज सभी पेंडिंग पेमेंट क्लियर कर लेंगे। अगर आप इन्वेस्टमें करना चाहते हैं तो दिन सही है। जमीन, शेयर और ट्रेड जैसे चीजो में समझदारी से इन्वेस्ट करने पर फायदा हो सकता है। आज प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। वहीं आज कानूनी मामले में जीत मिलने के भी अच्छे योग बन रहे हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज आपको सेहत से जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ऐसे में दिन भर का रूटीन सही रखना जरूरी है। ठंड की वजह से रूटीन में बदलाव ना करें। खानपान सही रखें। सही समय पर एक्सरसाइज करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। आज आपको आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज बाल झड़ने की दिक्कत हो सकती है। इस मामले में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो आज टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें। आज शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या होगा। वहीं छोटे बच्चों को दांतों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज ध्यान रखें कि घर के बड़े बुज़ुर्ग गीली फर्श पर ना चलें क्योंकि चोट लगने की संभावना है।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com