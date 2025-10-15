Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 15 october 2025 future predictions

कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वालों के जीवन में क्या रहेगी हलचल, जानें

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।आज मैसेज या पेपर्स भेजने से पहले डबल चेक करें। 

Wed, 15 Oct 2025 06:34 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope Today 15 October 2025: शांत होकर फोकस करें और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। आप उन चीजों को नोटिस कर लेते हैं, जिसे दूसरे मिस कर देते हैं। आज आप अपनी तरक्की से खुश रहेंगे। एक समय में एक काम करें। छोटे ब्रैक लें, जिससे रिफ्रेश फील करें।ओवरथिंक ना करें और सिंपल फैक्ट पर भरोसा करें।

कन्या लव राशिफल

आपका केयरिंग नेचर आपके कामों और ईमानदार शब्दों से दिखता है। एक दूसरे को सुनने के लिए समय दें। आपका पार्टनर जिन चीजों को बताता है उन्हें याद रखें। अगर सिंगल हैं तो कम्युनिटी इवेंट में मदद करें। अपने लवर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए वादा निभाएं और समय का खास ध्यान रखें। अपने पार्टनर की आलोचना ना करें।

कन्या करियर राशिफल

अपने काम की जगह को अच्छे आर्गनाइज्ड रखें। जो काम पहले करने हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। नबंरों को दो बार चेक करें और क्लियरर रिकॉर्ड रखें। अपने टीम के लोगों की मदद करें और उन पर निगाह भी रखें। अगर नया टूल सीख रहे हैं तो छोटे स्टेप्स पर फोकस करें। लास्ट मिनट में काम की जल्दबाजी ना करें, पहले तैयारी करके रखेंगे, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। मीटिंग्स में शांत तरीके से बात करें और फैक्ट को दिखाएं। जिससे आज और कल सभी का सही सहयोग हो सके।

कन्या धन राशिफल

अपने बजट को चेक करें और छोटी खरीददारी करें, जिससे सेविंग हो। अपने जरूरी खर्चों को आगे रखें। जो जरूरी नहीं हैं, उन्हें फिलहाल ना खरीदें। किसी भी सर्विस को लेने से पहले ऑफर की तुना करें। लगातार सेविंग्स की आदतों से आप पैसा जोड़ने की आदत डाल लेंगे। अगर पैसों से जुड़े किसी फैसले से फर्क पड़ता है तो परिवार वालों से कहें। रिस्क से भरे शार्टकट से बचें। अपने बिलों को ट्रैक करें और लेट चार्ज से बचने के लिए रिमाइंडर सेट करें।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज छोटे-छोटे हेल्थ के इशारों पर ध्यान दें। हल्का भोजन करें और ताजी सब्जियों और फल को डाइट में शामिल करें। काम करते समय हाइड्रेटेड रहें और अच्छे पॉश्चर में बैठें। अकड़ी हुई मसल्स को लूज करने और मेंटल तरीके से शांत होने के लिए छोटी-छोटी सैर करें। अगर किसी बात से स्ट्रैस हो रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपको मदद की जरूरत है, तो परिवार या किसी दोस्त से बात करके शांत रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
