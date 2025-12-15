Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 15 december 2025 future predictions
कन्या राशिफल 15 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कन्या राशिफल 15 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।   

Dec 15, 2025 06:09 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Virgo Horoscope for Today 15th December 2025: आज कन्या राशि वालों को स्किल के कारण आपको प्रैक्टिकल तौर पर तरक्की मिलेगी। आपके लिए ब्राइट प्लान आपको फोकस्ड फील कराएंगे। सावधानी से काम करेंगे, तो डिटेल्स को देखकर छोटी समस्याएं पने आप सोल्व हो जाएंगी। इससे काम स्मूद तरीके से होगा। आपस में विश्वास बनाए रखें। रोज के कामों में आपको शांति बनाए रखनी है। आर्गनाइज्ड स्टेप्स आज छोटे इश्यूज को सोल्व करेंगे। इससे आपका रुटीन अच्छा होगा। आज कामों को शांत तरीके से कॉन्फिडेंस के जरिए पूरा करें। दूसरे भी आपके काम को देखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल

आपको अपने प्यारे लोगों के साथ धैर्य से दिखाना होगा, उनकी छोटी-छोटी चिंताओं को आपको ध्यान से सुनना है। आपको बिना जल्दबाजी में जज किए उन्हें सुनना है। आपको हेल्पफुल सपोर्ट अपने छोटे-छोटे कामों के जरिए आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। आज घर के काम करें या कोई अपने पार्टनर को सोच समझकर मैसेज भेजें। सिंपल शब्दों में अपने इमोशंस को स्पष्ट रूप से जाहिर करें। ईमानदारी और सेवा भाव से विश्वास और आप दोनों में निकटता बढ़ेगी। अगर आप सिगल हैं, तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल होने की कोशिश करें। हो सकता है आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका व्यवहार सौम्य और शांत हो। हर बातचीत में शिष्टाचार का सम्मान बनाए रखें ताकि गरिमा बनी रहे।

कन्या करियर राशिफल

ऑफिस में आज कन्या राशि वालों को आर्गनाइज्ड कामों में फोकस करना होगा, खासकर उन कामों में जिनको केयर की जरूरत है। आपके डेटा चेक करना होगा, छोटी गलतियों को फिक्स करना होगा। इसके अलावा आपको एक स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिससे आप अपनी तरक्की दिखा सकें। किसी साथ काम करने वाले की मदद करें। उसकी आलोचना करने के बजाय आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने होंगे। इस तरह आप बेहतर टीम वर्क करने में मदद कर सकेंगे। एक नया मैथड सीखें और इसके लिए समय निकालें। चुपचाप आपको अपने स्किल्स में सुधार करना इस महीने फायदेमंद साबित होगा। लगातार कोशिशों और छोटी-छोटी जीत से आप धीरे-धीरे अपनी प्लानिंग को मजबूत और बेहतर रिजल्ट में बदल देंगे।

read moreये भी पढ़ें:
तुला राशिफल 15 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन
सफला एकादशी पर पढ़ें यह पौराणिक कथा, इसके बिना अधूरा है व्रत

कन्या मनी राशिफल

आज खर्च पर आपको खास तौर पर वॉच रखनी होगी। इस तरह आपका पैसा सेफ लगेगा और खरीदारी के लिए एक क्लियर लिस्ट बना ले, आपको अपनी इनकम में से कमाई से एक फिक्स पैसा बचाना है। कोशिश करें कि अपने लिए टागरेट बनाएं। आवेगपूर्ण खरीदारी से इस समय आपको बचना है, क्योंकि इससे आपकी प्लानिंग को नुकसान होता है। सदस्यता और बिलों को अच्छे से रिव्यू करें। आपको कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए बेकार की सर्विस को कैंसल करना है। अगर डिटेल्स या वारंटी स्पष्ट नहीं हैं तो बड़ी खरीदारी को आगे के टाल दें। कोशिश करें स्पष्ट रिटर्न करने वाली शर्तों पर जोर दें। स्पष्ट रिकॉर्ड के साथ प्रैक्टिकल ऑफर धीरे-धीरे विश्वसनीय सेविंग्स को बनाते हैं। इस तरह से भविष्य की चिंताएं कम होंगी।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अच्छे से टाइम पर सोना है, माइल्ड एक्सरसाइज और पौष्टिक खाने के साथ एक बैलेंस रुटीन बनाए रखना है। काम करते समय आंखों को बीच-बीच में आराम देने और हाथों को गर्म रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें, जिससे थकान और तनाव से बचा जा सके। अच्छे से पानी पिएं और ऐसे हल्के,हेल्दी को प्राथमिकता दें जो बिना ज्यादा मेहनत किए लगातार एनर्जी दे। अगर आपको लगता है कि तनाव बढ़ रहा है, तो पर पांच मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने की कोशिश करें। छोटे-छोटे विराम आपकी सोच को साफ करेंगे। अपने शरीर की सुनें और काम में धीरे-धीरे बदलाव लाएंष छोटे-छोटे सुधार आपको हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने