virgo horoscope today aaj ka kanya rashi ka rashifal 13 december 2025 daily future predictions
सिंह राशिफल 13 दिसंबर: आज इस वजह से आपका रिश्ता होगा मजबूत, मेल भेजने से पहले करें ये काम

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 13 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में छठी राशि कन्या की है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज यानी 13 दिसंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 13, 2025 05:56 am IST
Virgo Horoscope Today 13 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज ऑफिस में शांति से अपना काम करें। हर एक छोटी-छोटी डिटेल पर ध्यान दें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में छोटे से सुधार से आपका काम आसानी आगे की ओर बढ़ेगा। आज काम शुरू करने से पहले एक लिस्ट जरूर बना लें। मन हल्का रहेगा और काम भी स्मूदली होता जाएगा। आज अपने आसपास की जगह को साफ रखें। ऑफिस में सबसे पहले छोटा काम पूरा करेंगे तो आगे के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। जरूरत पड़ने पर मदद लेने ना हिचकिचाएं। धैर्य रखिए और अपने रूटीन को जरूर फॉलो करिए।

कन्या लव राशिफल

आज आपका केयरिंग नेचर आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। आज शांत मन से पार्टनर की बात सुनिए। ईमानदारी के साथ अपनी बात सामने रखें। जो लोग सिंगल हैं वो किसी मदद करने वाले काम या संस्था में किसी समझदार इंसान से मिल सकते हैं। नए लोगों से बात करने के लिए ओपन अप रहिए। रोजमर्रा के काम में पार्टनर की मदद जरूर करें। इससे रिश्ता मजबूत होगा और आप एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय भी बिता पाएंगे। पार्टनर के लिए प्यार भरा मैसेज जरूर लिखिए। साथ ही अपनी ओर शुक्रिया अदा करना ना भूलें। हर कदम पर पार्टनर का सम्मान जरूर करें।

कन्या करियर राशिफल

आज आपका ध्यान और समझ छोटी मुश्किलों को सुलझाने में बहुत काम आएगा। काम शुरू करने से पहले एक टू-डू लिस्ट बनाकर तैयार कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अपने इस प्लान को किसी भरोसेमंद इंसान के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। कोई फाइल भेजने से पहले फैक्ट्स जरूर चेक कर लें। मेल भेजने से पहले दो बार जरूर पढ़ लें। आज नया मौका मिलेगा। अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सवाल जरूर पूछें। आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी। आपका काम आज आपको नई पहचान दिलाएगा। साथ ही आपको सम्मान भी मिलेगा।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। ऐसे में किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। एक छोटी बजट लिस्ट बना लीजिए और उसमें अपने रोज के हर छोटे-बड़े खर्चे को नोट करें। जिस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए टालना ही सही होगा। इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स मिले तो चीजों को जांच-परख कर हां कह दें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसा बचाने की आदत डालें। अगर पैसों से जुड़ा कोई फैसला करना है तो परिवार के साथ बैठकर बात जरूर करें।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सही रहेगी। हालांकि कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आज आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। दिन की शुरुआत आज हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करें। थोड़ी सी वॉक करना भी सही रहेगी। खूब पानी पिएं। सिंपल और हल्का वेज खाना खाएं। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। नींद पूरी लें। मन को शांत रखने के लिए रूटीन में मेडिटेशन जरूर शामिल करें। बाहरी खाने से बचें। तली-भुनी चीजों से दूर रहें।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
