कन्या राशिफल 12 सितंबर : बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो तुरंत फैसला लेने से बचें
Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 12 september future predictions

कन्या राशिफल 12 सितंबर : बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो तुरंत फैसला लेने से बचें

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो तुरंत फैसला लेने से बचें।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेयFri, 12 Sep 2025 06:40 AM
कन्या राशिफल 12 सितंबर : बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो तुरंत फैसला लेने से बचें

Virgo Horoscope for Today 12 September 202: प्रैक्टिकल और सोच समझकर प्लानिंग करेगें, तो आगे बढ़ने के मौके आएंगे। काम को शांति से आर्गनाइज करें।कम्युनिकेशन के जरिए आप मिसअंडरस्टेंडिंग से बच सकते हैं। प्रैक्टिकल प्लानिंग से तनाव कम कर सकते हैं।

कन्या लव राशिफल

क्लियर शब्दों और सोच विचार कर काम से आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। कपल्स अपने बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ इश्यू को शांत होकर सुलझाकर और रिलेक्स शेयरिंग एक्टिविट मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मदद और लगातार सुनने से आपको पार्टनर से तारिफ मिलेगी। एक जैंटल और लगातार केयर करने से आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा, रिलेशनशिप में लंबे समय के लिए कंफर्ट आएगा। इससे आपको हर दिन शांति मिलेगी। अपने पार्टनर की गलतियों को देखने और उस पर फोकस करने के बजाय आपको मदद करने पर ध्यान रखना चाहिए।

कन्या करियर राशिफल

आज कन्या राशि वालों को महत्वपूर्ण काम और आदेश से लाभ होगा। टीम की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन दें। मैथोडिकल अप्रोच के जरिए आप कम एरर करेंगे और आपका मैनेजर इंप्रेस होगा।छोटे इशयू को जरूरत से ज्यादा ना सोचें। अगर आपके सामने ट्रेनिंग और लर्निंग का मौका आए, तो इसे अपना लें और नए स्किल्स जानें। लगातार कोशिशें और मेहनत से काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं और नए जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं।

कन्या धन राशिफल

आज सावधानीपूर्वक आपको आर्थिक समस्याओं पर ध्यान रखना होगा, इससे वित्तीय स्थिरता बढ़ती है। बिल्स और सब्सक्रिप्शन को चेक करें। ध्यान दें कि छोटी-छोटी बचतें कहां से जुड़ सकती हैं। रोजाना प्लानिंग बनाना रिस्क भरे दांवों से बेहतर है। मंथली प्रोग्रेस को रिव्यू करें और उसके अनुसार प्लानिंग को एडजस्ट करें। बड़ी खरीदारी के बारे में तुरंत में फैसला लेने से बचें। एक सिंपल इमरजेंस फंड बनाने या मंथली सेविंग में थोड़ी-सी राशि बढ़ाने के बारे में सोचें। जिनका आप इस्तेमाल ना करते हों, उनको बेचने से एकस्ट्रा आय हो सकती है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज रोजाना और छोटे ऑप्शन से हेल्थ में सुधार होता है। साउंड नींद और चलना या हल्की स्ट्रेचिंग को जरूर करें। वेज डाइट लें, जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल हो, और रोजाना अच्छे से पानी पिएं। फोकस करते समय आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। मन को शांत करने के लिए सोने से पहले मेडिटेशन करें।

डॉ. जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ईमेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)