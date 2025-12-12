Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 12 december 2025 future predictions
कन्या राशिफल 12 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों का लवलाइफ से करियर और पैसों को लेकर कैसा रहेगा आज का दिन

कन्या राशिफल 12 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों का लवलाइफ से करियर और पैसों को लेकर कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले खर्चों को ट्रैक करें, जल्दबाजी में ना खरीदे, कड़े शब्दों में फीडबैक नहीं दें  

Dec 12, 2025 06:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope Today Virgo Horoscope for Today 12 December 2025 : आज शांत प्लानिंग आपके लिए सफलता लाएगी। आज छोटे प्लान बनाएं और सावधानी से की गई चॉइज आपकी मदद करेगी। लिस्ट को क्लियर रखें, अगर किसी दोस्त को मदद की जरूरत है तो करें। आज प्रैक्टिकल सोच आपको गाइड करेगी। एक प्लान बनाएं और हर स्टेप में इसे फॉलो करें।आपको फ्रेंडली सजेशन स्वीकारना चाहिए। गलत काम करने से बचने के लिए छोटे-छोटे ब्रैक लें। विनम्र होकर बोलें। जानें कैसा रहेगा आज का कन्या राशि वालों का दिन

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वालों का केयरिंग नेचर आपके छोटे-छोटे कामों के जरिए हेल्प करेगा। आपको काइंड रहना है और अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, तो बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना है। एक सिंपल नोट या मैसेज आप दोनों के चेहरे पर फ्रेंडली मैसेज ला सकता है। आज आपका पार्टनर सौम्य सपोर्ट का वैल्यू करेगा। आज सिंगल लोग स्थिर दोस्ती में कंफर्ट पाएंगे, जो धीरे-धीरे बढ़ेगी। इस समय जल्दबाजी में वादे ना करें। सबसे पहले एक दूसरे में विश्वास को बढ़ने दें। छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, इसके अलावा एक दूसरे के साथ समय को बिताएं, खुशनुमा पलों को एजॉय करें।

कन्या करियर राशिफल

आज कन्या राशि वालों को साफ करने की आदत पर फोकस करना है। आपको एक सिंपल चेक लिस्ट बनानी है। इसके बाद एक के बाद एक करके काम खत्म करना है। आपको अपने नोट अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करने हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हें। अगर आपको कोई नया काम मिलता है, तो छोटे सवालों को सीखें। शांत होकर डिटेल्स को चेक करें और हर छोटी गलती को सही करते जाएं। जब दूसरे मदद करें, तो उनकी तारीफ करें और उनकी सलाह से अपने में सुधार लाएं।

कन्या मनी राशिफल

आज कन्या राशि वालों को पैसों से जुड़े मामलों में प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है। इस समय आपको जिन चीजों की जरूरत है,उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। आपको इस समय कीमतों की तुलना करनी चाहिए। सही ऑपशन से की गई छोटी सेविंग्स आगे चलकर काम आएगी। ऐसी खरीदारी से आपको बचना है, जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको आर्थिक मामले में सलाह देता है, तो उससे सवाल करें और क्लियर फैक्ट को नोट करें।लगातार सेविंग्स करें और उन्हें कहीं नोट डाउन करें। धैर्य रखकर केयरफुल तरीके से आपकी प्लानिंग योजना धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। परिवार के साथ सेविंग्स को लेकर अपने आइडियाज शेयर करें।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज आपका हेल्थ रुटीन आपको स्थिर महसूस करने में मदद करेगा। आपको अच्छे से पानी पीना है। ताजे फल और सब्जियां खाएं और अगर संभव हो तो थोड़ा जल्दी सोएं। बैठने से होने वाली अकड़न को दूर करने के लिए थोड़ी देर टहलें या हल्का व्यायाम करें। जब भी समय मिले तो धीरे-धीरे सांस लेने और मन को शांत करने के लिए इसका समय का इस्तेमाल करें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त से बात करें और आराम करने के लिए किसी हॉबी को आजमाएं।। छोटे-छोटे रोज के कदम समय के साथ बेहतर एनर्जी लाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
