कन्या राशिफल 10 सितंबर : जिनका ब्रैकअप हुआ है, वो आज किसी खास से मिलेंगे

 Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि में जिनका ब्रैकअप हुआ है, वो आज किसी खास से मिलेंगे

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेWed, 10 Sep 2025 06:18 AM
Virgo Horoscope Today 10 september 2025: लव रिलेटिड इश्यू को सुलझा लें सम़द्धि के कारण स्मार्ट निवेश करें। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और अपने इमोशंस शेयर करें। आज काम में प्रॉडक्टिव रहें। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज आपके फेवर में है।

कन्या लव राशिफल

आज लवर के साथ बहस ना करें,बेकार बातों पर चर्चा करने से बचें। क्रिएटिविट के लिए समय निकालें और भविष्य की प्लानिंग करें। आपको पैरेंट्स से रिलेशनशिप डिस्कस करने की जरूरत है। आपको अप्रूवल के लिए भी कुछ दिन इंतजार करना होगा। जिन लोगों का ब्रैकअप हुआ है, वो लोग आज किसी खास से मिलेंगे। यह एक रोमांटिक अफेयर में बदल जाएगा। शादीशुदा महिलाओं को पने पति पर खास नजर रखनी होगी, जिससे आप अपनी शादीशुदा लाइफ बचा सकें।

कन्या करियर राशिफल

ऐसे काम पर फोकस करें,आज आपके प्रमोशन से जुड़ी चर्चा हो सकताी है, जो लोग आर्ट, म्यूजिक, पब्लिशिंग, लॉ, आर्किटेक्ट, कॉपी राइटिंग और एडवरटाइजिंग से जुड़े हैं, उन्हें आज मौका मिल सकता है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहें। कुछ सरकारी कर्मियों का आज ट्रांसफर हो सकता है। आज कुछ स्टूडेंट्स विदेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटीज से सकारात्मक संदेश मिल सकता है?

कन्या मनी राशिफल

आज पैसा आपके पास आ रहा है, आज कुछ महिलाएं प्रोपर्टी से जुड़े मामलों पर अपने भाई-बहन के साथ चर्चा कर सकती हैं। इससे परिवार में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, तो विदेश यात्रा के लिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। आज आपको बैंक लोन मिल सकता है, और आपका लाइफ पार्टनर भी पैसों के ममाले में आपकी मदद कर सकता है। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा जो उनके बिजनेस में लाभ देगा।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं। पॉजिटिव नजरिए वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। बच्चों को सिरदर्द की परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों वायरल बुखार भी हो सकता है। आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स शामिल करने का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए।

