Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 10 october 2025 future predictions कन्या राशिफल 10 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वाले एक्स से मिल सकते हैं, कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक होंगे
Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 10 october 2025 future predictions

कन्या राशिफल 10 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वाले एक्स से मिल सकते हैं, कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक होंगे

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।आज कन्या राशि वाले एक्स से मिल सकते हैं, कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक होंगे

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 10 Oct 2025 06:34 AM
Virgo Horoscope Today 10 October 2025 : आज खुशनुमा पलों को जिएं। अपने लवर के साथ अधिक समय बिताएं। ऑफिस पॉलिटिक्स से फिलहाल बचना सही है। आप काम में कोई नया टास्क ले सकते हैं। समृद्धि आपकी तरफ रहेगी। आपका रोमांटिक रिलेशनशिप मजबूत रहेगा।

कन्या लव राशिफल

आज रिलेशनशिप साधारण रहेगा। आपका पार्टनर आपके साथ समय बिताने के लिए आपके साथ होगा। दोपहर का समय अपने लवर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा है।आप लॉन्ड ड्राइव पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आप आज ए्क्स लवर से भी मिल सकते हैं, जिससे आपके अंदर पुराने रिश्ते को लेकर फिर से चिंगार सुलग सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक भी होंगे।

कन्या करियर राशिफल
काम पर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं, तो ऐसे मौके खोजने होंगे। आज आप किसी नई आर्गानाइजेशन में शामिल हो सकते हैं, और जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्लाइंट सेशन में नए आइडियाज लाने होंगे। कुछ प्रोफेशनल्स को एक साथ कई काम करने होंगे। लेखक, एजुकेशनिस्ट, और बिजनेसमैन सफलता के प्रति श्योर हो सकते हैं। बिजनेसमैन को फंड एकत्र करने में दिक्कत होगी, लेकिन ये बाधा उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने से नहीं रोक सकती है। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे है, वो अच्छी खबर पा सकते हैं।

कन्या मनी राशिफल

इस समय कन्या राशि के लोगों कोबचत पर ध्यान देने की जरूरत है।आप शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन आज म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए समझदारी होगी। दोपहर का समय वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। किसी को अगर पैसा उधार देन रहे हैं तो सोच लें, बड़ी रकम देने से बचें, क्योंकि उसे वापस पाने में परेशानी होगी। कुछ लोगों के लिए यह दिन घर का रेनोवेशन, छुट्टियों की प्लानिंग बनाने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए अच्छा होगा।

कन्या हेल्थ राशिफल

छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं आ सकती हैं। लाइफ स्टाइल पर नजर रखना अच्छा रहेगा। जब भी बेचैनी महसूस हो, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए और छुट्टियों के दौरान कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए, जिसमें रिस्क हो, जैसे एडवैंचर्स एक्टिविटीज। अपने सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए। जंक फ़ूड और गैस वाले पेय पदार्थों का सेवन न करें, और तंबाकू का सेवन भी छोड़ दें।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)