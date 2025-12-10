कन्या राशिफल 10 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों को अच्छे निवेश से जुड़े ऑप्शन मिलेंगे, पार्टनर को सपोर्ट करें

संक्षेप: Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले खर्चों को ट्रैक करें, जल्दबाजी में ना खरीदे, कड़े शब्दों में फीडबैक नहीं दें,

Virgo Horoscope Today 10 December 2025 : आज कन्या राशि वाले स्माइल करेंगे। आज आर्थिक तौर पर समृद्धि आपके फेवर में हेगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज जॉब प्रोफेशिएंसी से तारीफ मिलेगी। आज रिलेशनशिप में आप अच्छे पल देखेंगे। आर्थिक फैसले ले रहे हैं, तो आपको स्मार्ट फैसले लें। आज कन्या राशि वालों को प्यार भी हो सकता है, जिससे आपकी लाइफ में भी बदलाव आ सकता है। आज प्रोफेशनल चैलेंज कॉन्फिडेंस से हैंडल करें। जानें कैसा रहेगा आज का कन्या राशि वालों का दिन

कन्या लव राशिफल आज का दिन प्यार के मामले में आज का दिन बहुत शुभ है। आप प्यार को हर जगह पा लेंगे। आपका रिलेशनशिप आज फन से भरपूर रहेगा। आपको लवर के साथ खुश रहना है।आपको अपने पार्टनर को हर तरह से खुश रखना है, उसके साथ एकटिविटीज शेयर करनी हैं, जो आपको खुश रखें। आज आपका पार्टनर पुराना लवर से मिल सकता है और प्यार की चिंगारी फिर से जल सकती है। आज आपको शादीशुदा लाइफ में सावधान रहना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना खड़ी करें। आपको अपने पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में पार्टनर का हौंसला बढ़ाना चाहिए। जितना हो सके अपने पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए कहें।

कन्या करियर राशिफल आज कन्या राशि वालों को टीम मीटिंग्स में वोकल हना होगा। आपको अपनी टीम के लिए कंसर्न दिखाना चाहिए। आप अपनी टीम की आवाज हो सकते हैं, जो आगे चलकर आपको टीम असाइनमेंट में लाभ देगी। जो लोग आर्ट म्यूजिक, क्रिएटिव एरिया में हैं, उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा।इसके अलावा एकेडमिशियन, बॉटनिस्ट बैंकर का शेड्यूल आज बिजी रहेगा। बिजनेसमैन आज नया आइडिया लॉन्च करने में खुश रहेंगे। वहीं व्यापारिों को आज किसी भी व्यापारियों के साथ छोटा सा इश्यू होने पर आपको तुरंत सावधान रहना होगा। आज स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लिय करने में सफल रहेंगे।

कन्या मनी राशिफल आज कन्या राशि वालों को कोई बड़ा आर्थिक इश्यू हर्ट नहीं करेगा। आज समृद्धि के जरिए आपको अच्छे निवेश से जुड़े ऑप्शन मिलेंगे, खासकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जैसे। आज पति या पत्नी के घर से भी आपको संपत्ति मिलने के आसार हैं। इसस आप एक औ प्रोपर्टी खरीद सकेंगे। आप स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंस भी खरीद सकते हैं। खास कर दौपहर का समय इसके लिए अच्छा है। बिजनेसमैन को प्रमोटर्स के जरिए भी पैसा मिलेगा। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से पैसा जुटा पाएंगे। आप आज कोई पैमेंट या पुराना बकाया भी चुका सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल सामान्य हेल्थ आपकी आज अच्छी रहेगी, लेकिन आपको घूमते समय सावधान रहना चाहिए। आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना होगा। इसको लेकर खास तौर पर सावधना रहें। आपको शराब और तंबाकू दोनों का सेवन कम करें। छाती और पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। महिलाओं को रसोई में सब्जियां काटते समय कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com