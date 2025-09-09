Virgo Horoscope today 9 september 2025 aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal rashifal future-predictions कन्या राशिफल 9 सितंबर : कन्या राशि वाले आज पैसों को जमीन में ना लगाएं, इसमें पैसा लगाना बड़ा रिस्क, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Virgo Horoscope today 9 september 2025 aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal rashifal future-predictions

कन्या राशिफल 9 सितंबर : कन्या राशि वाले आज पैसों को जमीन में ना लगाएं, इसमें पैसा लगाना बड़ा रिस्क

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज पैसों को जमीन में ना लगाएं, इसमें पैसा लगाना बड़ा रिसक 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेTue, 9 Sep 2025 06:30 AM
Virgo Horoscope Today 9 September 2025 : आज प्यार से रिलेशनशिप के मामलों को सुलझाएं। नई प्रोफेशनल मौके आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इससे आपके कैलिबर का पचा चलेगा। आज आपकी हेल्थ खास ध्यान की डिमांड कर रही है। आपकी आर्थिक इश्यू हैं, लेकिन हेल्थ भी सही है।

कन्या लव राशिफल

अपने लवर को अच्छे मूड में रखें और पुराने जितने भी मामले हैं, उन्हें सुलझा लें। आज बातचीत आपके लवफेयर के लिए बहुत जरूरी है, आप अपने पार्टनर को बाहर ले जा सकते हैं और कोई रोमांटिक डिनर भी करा सकते हैं। सिंगल लोग उम्मीद कर सकते हैं, कि उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती है। आज एक्सलवर के साथ फिर से मिल सकते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे।

कन्या करियर राशिफल

बिजनेसमैन के पास आइडियाज है और वो नया वैंचर लॉन्च करने के वो इच्छुक हैं, इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज कुछ कामों में जरूरी ध्यान देना होगा। अपने क्लाइंट्स से मिलते समय सावधान रहें। आज कुछ सरकारी कर्मचारियों को नीतियों से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अपने और टीम के बीच आज ईगो को ना लाएं। बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद आज आपकी तारीफ हो सकती है।

कन्या धन राशिफल

कुछ छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आज रहेंगी और आपके बिजनेस पर असर डालेंगी। आपके बिजनेस के फ्लो पर असर डाल सकती हैं। दोपहर का समय आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। आज बैंक में पैसा जमा करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन इस पैसों को जमीन में ना लगाएं, इसमें पैसा लगाना बड़ा जोखिम है। यह उनके अकाउंट में दिखाई देता है। किसी दोस्त के साथ पैसों को लेकर आपकी समस्या है, तो उसे सुलझाने के लिए कदम जरूर उठाएं। अगर गाड़ी या बाइक खरीदना चाहते हैं, तो शाम का समय अच्छा है।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

कुछ महिलाओं को आज माइग्रेन, स्त्री रोग संबंधी दिक्कत और वायरल बुखार भी हो सकता है। इससे आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। सुबह योग और हल्की एक्सरसाइज करें। प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए नेगेचिव लोगों से दूर रहें। स्मोकिंग और शराब छोड़ने के लिए भी अच्छा दिन है।

