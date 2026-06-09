कन्या राशिफल 9 जून 2026: आज दशम भाव में आपका लग्नेश शनि चंद्रमा को देख रहा, हेल्थ में होगी दिक्कत, पढ़ें राशिफल

Aaj ka kanya Rashifal:कन्या राशि वालों के लिए आज हेल्थ को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लवलाइफ में विवाद हो सकता है, इसका खास ध्यान रखें। पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Kanya Rashifal: आज कन्या राशि के लिए भी स्थिति उत्तम है। आपको ग्रहों का लाभ मिल रहा है। लवलाइफ में आपके लिए थोड़ी दिक्कते हैं, जिनको लेकर आपको अलर्ट रहना होगा, लेकिन बाकी की स्थिति सही है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं दिख रही है, अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं ,तो अच्छा समय है आप पैसा निवेश कर सकते हैं।

लव राशिफल जीवन साथी के साथ प्रेम से रहिए विवाद बड़ा हो सकता है। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम कही जाएगी। बहुत अधिक अच्छा आपके साथ नहीं है। आपकी कही बात भी आपके पार्टनर को परेशान कर सकती है या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए सोच समझकर रहें, पुरानी बातों को भुला दें, फिर से इन बातों को जिक्र ना लाएं, जो आपकी लाइ में खटास पैदा करें। कुछ लोगों का ब्रैकअप भी हो सकता है, इसलिए यह समय लवलाइफ में प्यार से रहने का है।

कन्या करियर राशिफल कन्या राशि वालों को करियर में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस एक जगह से नहीं आपको कई जगह से मिल रहा है, इसलिए परेशान ना हों, आपके लिए समस्याएं कम हैं, लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, आपके लिए चीजें हैं, उन्ही में रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। इसके लिए आप अपना नेटवर्क मजबूत करें। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के नई नौकरी के भी चांस है, इसलिए अपना प्रोफाइट जॉब्स पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं।

हेल्थ मनी राशिफल व्यापारिक स्थिति अच्छी है, निवेश के लिए अच्छा समय है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से चीजों को लेकर रिसर्च कर लें। क्योंकि बिना सोचे समझें पैसा लगाना मार्केट में ठीक नहीं। इस समय मकान और वाहन की खरीददारी भी आपके लिए संभव है। अगर बिजनेस पार्टनर से जुड़ी कोई दिक्कत है तो उसे सोल्व कर लें, वरना आपको बिजनेस के लिए धन की कमी हो सकती है।