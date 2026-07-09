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आज का कन्या राशिफल 9 जुलाई :शनि, राहु का असर साझेदारी में अलर्ट कर रहा, शुक्र से लाभ

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashi ka Rashifal: जल्दी में कोई अनुबंध या साझेदारी न तय करें। दिन सोच विचार, काम और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है। 

आज का कन्या राशिफल 9 जुलाई :शनि, राहु का असर साझेदारी में अलर्ट कर रहा, शुक्र से लाभ

करियर और सार्वजनिक छवि आज विशेष ध्यान पाएंगी। सूर्य और बुध का असर दसवें भाव में होने से काम में आपकी उपस्थिति और बात कहने का तरीका लोगों पर छाप छोड़ सकता है। बुध वक्री होने से किसी पुराने काम की समीक्षा, पुराने संपर्क से फिर जुड़ाव या पहले से चल रहे प्रोजेक्ट में बदलाव सामने आ सकते हैं। मन आज थोड़ा गहरा और विश्लेषणात्मक रह सकता है। किसी बात को लेकर भीतरी उलझन हो तो उसे कागज पर लिखकर सुलझाने की कोशिश करें। मंगल का असर भाग्य और यात्रा के क्षेत्र में सक्रियता ला रहा है। कोई दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा से जुड़ी बात या किसी सीख देने वाले अनुभव की संभावना है। शुक्र सामाजिक दायरे और आय की दिशा में सहयोग दे रहा है, इसलिए दोस्तों या परिचितों के साथ संवाद फायदेमंद रह सकता है। साझेदारी के मामले में शनि और राहु का असर थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता है।

कन्या करियर राशिफल

रिश्तों में आज आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। करीबी साथी या जीवनसाथी के साथ किसी व्यावहारिक या वित्तीय मुद्दे पर बात उठ सकती है। संवाद में स्पष्टता रखें लेकिन कठोरता से बचें। साझेदारी से जुड़े किसी पुराने मुद्दे पर सोच विचार करना ठीक है लेकिन एकाएक कोई बड़ा फैसला न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम रखना उचित होगा। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों के दायरे में कोई सकारात्मक परिचय हो सकता है। रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए थोड़ा समय निकालें। पुराने विवाद को आज फिर से न छेड़ें।

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कन्या करियर राशिफल

काम के लिहाज से दिन काफी उपयोगी है। आपकी मेहनत और विश्लेषण की क्षमता आज आपके काम को अलग दिखाएगी। बुध वक्री होने से लिखित कार्य, दस्तावेज, रिपोर्ट या किसी पुरानी योजना पर दोबारा नजर डालना जरूरी हो सकता है। इसे बोझ न समझें, यह सुधार का मौका है। किसी बड़े संचार, प्रेजेंटेशन या चर्चा में आपकी तैयारी और समझ अच्छा असर डाल सकती है। विद्यार्थियों के लिए विश्लेषण और तर्क से जुड़े विषयों में आज अच्छी पकड़ बन सकती है। शोध, लेखन या विस्तृत अध्ययन के लिए दिन अनुकूल है। नई शुरुआत करने से पहले मौजूदा काम को पूरा करना समझदारी होगी। मेष से मीन तक सभी राशिफल यहां पढ़ें

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शुक्र का असर सामाजिक दायरे से किसी आर्थिक लाभ या सहयोग की संभावना बना रहा है। आय की स्थिति ठीक है लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। साझेदारी में कोई आर्थिक फैसला करने से पहले सभी पहलू ध्यान से जांचें। उधार या संयुक्त निवेश के मामले में जल्दी न करें। पुराने बकाए या लेन देन को इस समय सुलझाने की कोशिश करें। बजट बनाकर चलें तो महीने के बाकी दिन आसान रहेंगे।

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कन्या राशि वालों को पाचन और खान पान पर ध्यान देना हमेशा जरूरी रहता है और आज भी यही लागू होता है। भारी या तला हुआ खाना कम करें। अत्यधिक सोचने से सिर में भारीपन हो सकता है। थोड़ी देर हल्की सैर और ताजी हवा में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। रात को सोने का समय नियमित रखें। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। पंडित जी से करें चैट

आज की सलाह: काम में पुरानी बातों को सुधारने पर ध्यान दें, साझेदारी के फैसले जल्दी में न लें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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