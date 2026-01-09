कन्या राशिफल 9 जनवरी: कन्या राशि वालों की लव लाइफ में होगा बदलाव, करियर में तरक्की और धन लाभ के भी योग

संक्षेप: Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले लव लाइफ में चल रही परेशानियों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें।

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 9 जनवरी 2026: कन्या राशि वाले लव लाइफ में चल रही परेशानियों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में मिलने वाले मौकों का सही इस्तेमाल करें, इससे आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी और समझदारी से लिए गए फैसले फायदा दिलाएंगे। लव लाइफ में तनाव आ सकता है, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों में। ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, लेकिन यही व्यस्तता आगे बढ़ने के मौके भी देगी। पैसों के मामले में किस्मत साथ दे सकती है, हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कन्या राशि का लव राशिफल: आज पुराने प्रेमी से सुलह का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्ता फिर से मजबूत होगा। कुछ शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीर हो सकती हैं। आज रोमांटिक डिनर प्लान करें और पार्टनर को कोई प्यारा सा तोहफा देकर सरप्राइज दें। रिश्ते में पुरानी और कड़वी बातों को दोबारा न उठाएं, इससे जख्म फिर हरे हो सकते हैं। माता-पिता आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें नई जान आ सकती है।

कन्या राशि का करियर राशिफल: आज आपका व्यवहार क्लाइंट्स को प्रभावित करेगा और मैनेजमेंट भी आपके काम को सराहेगा। प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी या रोल में बदलाव के योग बन रहे हैं। मैनेजमेंट प्रोफाइल में काम करने वालों को नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। नए और क्रिएटिव आइडियाज प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग बिना ज्यादा दबाव के नए कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और फैशन से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल: दिन बढ़ने के साथ धन लाभ होगा और कई जरूरी जरूरतें पूरी होंगी। हालांकि शेयर बाजार में निवेश से बचें, क्योंकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेंगे।दिन के पहले भाग में भाई-बहन से जुड़ा कोई आर्थिक विवाद सुलझ सकता है। पार्टनरशिप के मामलों में पैसों को लेकर दिक्कत आ सकती है।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या कमर दर्द हो सकता है। दांत या मुंह से जुड़ी समस्या के कारण डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिन के दूसरे हिस्से में दिक्कत आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सर्जरी भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com