Virgo Horoscope Today 8 September 2025 aaj ka Kanya Rashifal future Predictions कन्या राशिफल 8 सितंबर : कन्या राशि वाले आज सावधानी से करें सभी काम, लव लाइफ में रहें शांत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope Today 8 September 2025 aaj ka Kanya Rashifal future Predictions

कन्या राशिफल 8 सितंबर : कन्या राशि वाले आज सावधानी से करें सभी काम, लव लाइफ में रहें शांत

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले लव लाइफ में मतभेद होने के बाद भी शांत रहें। काम में एथिक्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 8 Sep 2025 08:07 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 8 सितंबर : कन्या राशि वाले आज सावधानी से करें सभी काम, लव लाइफ में रहें शांत

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 8 सितंबर 2025: लव लाइफ में मतभेद होने के बाद भी शांत रहें। काम में एथिक्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल इश्यूज तुम्हें बढ़े इन्वेस्टमेंट करने से रोकेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट तुम्हारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। काम में नए टास्क्स तुम्हें बिजी और प्रोडक्टिव रखेंगे। कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल- लव लाइफ में सेंसिबल रहें। इससे दिन अच्छा रहेगा। आपको लव को और टाइम देना होगा। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर करें।। कुछ फीमेल्स पुराने रिलेशनशिप में वापस जाने में खुश होंगी, लेकिन ध्यान रहे कि इससे करेंट लव अफेयर पर कोई असर न पड़े। सिंगल जातकों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है। मैरिड फीमेल्स फैमिली को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगी।

करियर राशिफल- आज बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट्स देने की कोशिश करें। नई जिम्मेदारियां आएंगी और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज न करने की उम्मीद भी आपसे आज की जाएगी। जो जॉब छोड़ना चाहते हैं वो दिन के पहले भाग में ऐसा कर सकते हैं। शाम तक नई जॅाब के लिए इंटरव्यू कॉल्स आने लगेंगे। कम्यूनिकेशन स्किल्स का उपयोग कर क्लाइंट्स को इम्प्रेस करें और स्टूडेंट्स भी आज एग्जामिनेशन्स क्लियर कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर दिन के पहले भाग में न्यू वेंचर लॉन्च कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ढूंढ रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, प्रेमी के साथ बिताएं समय

आर्थिक राशिफल- आज पेमेन्ट्स से रिलेटेड माइनर इश्यूज रहेंगे, और आप फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी-रिलेटेड डिस्कशन में भी कर सकते हैं, जो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में प्रॅाब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कुछ सीनियर्स को आज मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत होगी। आज आप घर के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल- अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। फैमिली को ज्यादा टाइम दें, ये तुम्हें और भी मानसिक शांति देगा। कुछ फीमेल्स को पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है जिससे वे स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे। सीनियर्स जिन्हें अनिद्रा की समस्या है उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वालों को होगा धन लाभ, नया वाहन लेने का बना सकते हैं प्लान

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)