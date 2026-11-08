आज का कन्या राशिफल 8 नवंबर : राहु काम की उलझनों को सुलझाने की भूख बढ़ाएगा
Virgo Horoscope in hindi: साथ रहने की इच्छा और अपनी पसंद को अहमियत देने का भाव एक साथ रहेंगे। रिश्ते में कोमलता की जरूरत अधिक महसूस होगी।
पैसों की स्थिति सामान्य रहने के संकेत हैं और बढ़ता साहस आज आपको कुछ अलग करने की ओर ले जाएगा। परिचित काम से हटकर किसी अनोखी गतिविधि में रुचि होगी। छोटी दूरी की यात्रा के योग हैं। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु काम की उलझनों को सुलझाने की भूख और अचानक नई रुचि जगाएगा। इसके साथ जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी रहेगी। दिन में सक्रिय रहने का मन होगा, जबकि परिवार के खर्च की बात भी ध्यान मांगेगी। वाहन खरीद की योजना फिलहाल टालने का संकेत है। जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण बहस से रिश्ते की सहजता प्रभावित होने की संभावना है। उत्साह के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखना आज का अहम विषय रहेगा।
कन्या राशिफल करियर
काम में अपनी पहल पर भरोसा बढ़ेगा। कोई अलग तरीका समझने या आजमाने की इच्छा होगी। रोज के ढर्रे से हटकर गतिविधि आपको आकर्षित करेगी। दफ्तर की किसी उलझन को लेकर मन अधिक सक्रिय रहेगा और उसे सुलझाने में दिलचस्पी होगी। साथ ही जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी ध्यान को बार बार उसी बात पर लौटाएगी। पढ़ाई में विषय को नए ढंग से समझने की रुचि रहेगी। आज का उत्साह प्रयास के लिए अनुकूल है, किसी खास उपलब्धि का तय वादा नहीं है। छोटी दूरी के सफर की संभावना दिन की योजना में जगह बनाएगी। एक समय में एक काम को तय सीमा तक पूरा करें। पहल करने की इच्छा और रोज की जिम्मेदारी के बीच समय बांटने का सवाल सामने रहेगा।
कन्या राशिफल धन
आर्थिक स्थिति सामान्य रहने के संकेत हैं। परिवार की जरूरतों और अपने आराम पर खर्च का विचार आएगा। कन्या राशि के पहले भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और सुख सुविधा या शौक पर रकम लगाने का आकर्षण रहेगा। किसी पसंद की चीज का खयाल मन में टिकेगा, लेकिन आज बड़ी आर्थिक बढ़त का अलग संकेत नहीं है। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार और वाणी दिन के केंद्र में रहेंगे। घर में खर्च की बातचीत होगी और खानपान भी ध्यान खींचेगा। वाहन खरीद का कार्यक्रम आगे के लिए रख दें। आज अपने लिए कुछ लेने की इच्छा और घर की जरूरत पर होने वाली चर्चा साथ चलेंगी।
कन्या राशिफल लवलाइफ
परिवार की बातचीत में अपनी बात रखने का साहस अधिक रहेगा। घर के खर्च या रोजमर्रा की पसंद पर चर्चा होगी। स्नेह जताने की इच्छा भी रहेगी, मगर अपने मत पर टिके रहने का भाव बातचीत को संवेदनशील बनाएगा। जीवनसाथी से तनावपूर्ण बहस की संभावना है, जिसका असर रिश्ते की सहजता पर पड़ सकता है। शब्दों की तीखी धार से सावधान रहें। सामने वाले का जवाब सुनते हुए मन में अपनी अगली बात तैयार होती रहेगी। आज बातचीत का ढंग विषय जितना ही महत्वपूर्ण होगा। परिवार के साथ भोजन के समय भी कोई चर्चा आगे बढ़ेगी।
कन्या राशिफल हेल्थ
सेहत के मामले में सतर्कता की जरूरत रहेगी। बढ़ता उत्साह नई गतिविधि की ओर खींचेगा और अपनी व्यस्तता बढ़ाने का मन होगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखने का संकेत है, किसी बीमारी या खास शारीरिक परेशानी का दावा नहीं। खानपान दिन में आपके ध्यान का हिस्सा रहेगा। छोटी यात्रा की संभावना के बीच रोज की दिनचर्या का तालमेल भी सामने आएगा। काम की बेचैनी से मन बार बार सक्रिय होगा। भोजन का समय नियमित रखें। आज आराम की जरूरत और कुछ नया करने की इच्छा के बीच अपना समय बांटना पड़ेगा। दिन की सक्रियता में अपनी सहज गति का एहसास महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी देखभाल का विषय मन में बना रहेगा।
क्या करें
छोटी यात्रा की योजना में विश्राम का समय रखें। आने जाने का विषय दिन में प्रमुख रहेगा।
क्या न करें
जीवनसाथी की बात बीच में न काटें। आज संवाद में संवेदनशीलता अधिक रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र