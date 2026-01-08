Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope Today, 8 January 2026: Aaj Ka Kanya Rashifal
कन्या राशिफल 8 जनवरी: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में रहेगी प्रोडक्टिविटी, बड़े फैसले लेने से बदलेगा जीवन

कन्या राशिफल 8 जनवरी: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में रहेगी प्रोडक्टिविटी, बड़े फैसले लेने से बदलेगा जीवन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज लव लाइफ और कामकाज दोनों ही अच्छे रहेंगे। रिश्ते में अपनापन बना रहेगा।

Jan 08, 2026 07:04 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 8 जनवरी 2026: आज लव लाइफ और कामकाज दोनों ही अच्छे रहेंगे। रिश्ते में अपनापन बना रहेगा और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी काबिलियत को परखेंगी। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे जरूरी फैसले लेना आसान होगा। हालांकि सेहत पर आज थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज ऑफिस और निजी जीवन दोनों में कामकाज बेहतर रहेगा। पैसों की स्थिति मजबूत होने से जरूरी फैसले लेना आसान होगा। हालांकि सेहत को लेकर आज थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कन्या राशि का लव राशिफल: आज पुराने मुद्दों को दोबारा उठाने से बचें और पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। किसी भी बात पर बहस हो तो शब्दों का ध्यान रखें, ताकि पार्टनर की भावनाएं आहत न हों। उनकी राय को महत्व देना जरूरी है। समय पर गिफ्ट देना या छोटी-सी खुशी मनाना रिश्ते को और मजबूत करेगा। कुछ लोगों को परिवार का सपोर्ट मिलेगा और शादी की बात आगे बढ़ सकती है। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस में किसी भी तरह के रोमांस से दूर रहना चाहिए, नहीं तो निजी और प्रोफेशनल दोनों जीवन प्रभावित हो सकते हैं।

कन्या राशि का करियर राशिफल: ऑफिस मीटिंग में अपनी बात रखते समय सावधानी रखें, क्योंकि आपकी कुछ बातें सीनियर्स को गलत लग सकती हैं। फैसले भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि सोच-समझकर लें। दिन का दूसरा हिस्सा जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छा है। किसी क्लाइंट से जुड़ा मामला सुलझाकर आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। वकील, शिक्षक, जज, रिसेप्शनिस्ट और बैंकिंग से जुड़े लोगों को ज्यादा काम करना पड़ सकता है। कुछ प्रोफेशनल्स को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल: बातचीत से सुलझेंगी लव लाइफ की परेशानियां, मेहनत का मिलेगा फल

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन का आगमन होगा। इससे घर की मरम्मत कराने या नया घर खरीदने का प्लान बन सकता है। कुछ महिलाओं को अतिरिक्त आय के स्रोत से फायदा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आसान रहेगा। दान-पुण्य में भी पैसा खर्च हो सकता है। बिजनेसमैन आज सही आर्थिक फैसले लेने की स्थिति में रहेंगे। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। खानपान का खास ध्यान रखें। बुजुर्गों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। संक्रमण और एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। दिन के पहले हिस्से में बच्चों को आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को extra सावधान रहने की जरूरत है। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो लापरवाही न करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Virgo Kanya Rashi Kanya Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने