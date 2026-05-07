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कन्या राशिफल 7 मई 2026: कन्या राशि वाले आज जल्दबाजी में ना दें प्रतिक्रिया, पढ़ें आज का राशिफल

May 07, 2026 07:44 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। आज आप पर छोटी-छोटी बातों का ज्यादा असर होगा, ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। जानिए 7 मई का दिन कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

कन्या राशिफल 7 मई 2026: कन्या राशि वाले आज जल्दबाजी में ना दें प्रतिक्रिया, पढ़ें आज का राशिफल

Virgo Horoscope Today 7 May 2026, कन्या राशिफल 7 मई: आज आपको छोटी-छोटी बातें थोड़ी बड़ी लग सकती हैं। आज मूड ऐसा रहेगा कि हर एक छोटी चीज भी ज्यादा असर कर सकती है। बस ध्यान रहें कि हर फीलिंग पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा रुक जाएं और फिर बाद में सोचें। आज का दिन खराब नहीं है। बस आपको सही बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर कोई बात असर करे तो खुद से पूछें कि इस पर आगे क्या फैसला लेना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि कन्या राशि वालों के लिए 7 मई का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा?

Virgo Love Horoscope, कन्या लव राशिफल

आज प्यार के मामले में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। अगर रिलेशन में हैं तो छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा ना बनाएं। हो सकता है कि पार्टनर आज थोड़ा थका हो या फिर किसी काम में बिजी हो। इसे ऐसे ना समझे कि रिश्ते के प्रति वो लापरवाह हो रहा है। वहीं सिंगल लोग आज किसी एक मैसेज या मुलाकात से ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। ये चीजें होना भी ठीक है लेकिन इसे अपनी पूरी कहानी की तरह ना देखें। धीरे-धीरे आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली हर चीज पर सोच-विचार भी करें। प्यार तभी अच्छा लगता है जब हर चीज में सही बैलेंस हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

Virgo Career Horoscope, कन्या करियर राशिफल

आज आपका क्रिएटिव काम, टीचिंग, प्रेजेंटेशन, लिखने या लोगों से जुड़े कामों में धैर्य रखना जरूरी होगा। अगर कोई काम परफेक्ट नहीं लग रहा तो निराश ना हो। पहले उसे पूरा कर लें और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए आइडिया या प्रेजेंटेशन से फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स आज जवाब देते हुए ना घबराएं। पहले सवाल को सही समझ लें और इसके बाद अपना जवाब दें। आज धीरे-धीरे ध्यान से काम करना फायदेमंद रहेगा। अगर कोई काम दिल से जुड़ा लगे तो फीडबैक को ज्यादा दिल पर ना लें। इसे आगे के सुधार के लिए अपनाएं।

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Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल

आज आपका खर्चा किसी शौक, बच्चों, गिफ्ट, घूमने या क्रिएटिव चीजों पर हो सकता है। थोड़ा खर्च करना ठीक है लेकिन मूड में आकर ज्यादा खर्च ना करें। सेविंग को एक्साइटमेंट में आकर ना छेड़ें। इन्वेस्टमेंट भी आज सोच-समझकर ही करें। ट्रेडिंग में अचानक आए किसी सलाह पर भरोसा ना करें। अगर कुछ खरीदने का मन है तो थोड़ा रुककर देखें और विचार करें कि सच में जरूरत है या सिर्फ आप मूड अच्छा करने के लिए उसे लेना चाहते हैं। जरूरी चीजों पर ही खर्चा करें।

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Virgo Health Horoscope, हेल्थ राशिफल आज

आज मूड बदलने से डाइजेशन, नींद, स्किन या फिर एनर्जी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। आज छोटी बात भी दिमाग में बार-बार आ सकती है और इससे बस आपकी टेंशन ही बढ़ेगी। शाम होने से पहले हल्का म्यूजिक सुन लें। हो सके तो आसपास कहीं छोटी सी वॉक कर आएं। आज कोई ऐसा काम करें जो आसान सा हो। हर चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मन में कोई बात आती है तो आने दें लेकिन उसे तुरंत निकाल भी दें। इससे मन और शरीर दोनों शांत रहेगा। ऐसे में रात में आपको अच्छी नींद भी आएगी।

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कन्या राशि के लिए आज की सलाह

आपके लिए यही सलाह है कि आज छोटी बात को बड़ा ना बनाएं। धैर्य रखने से प्यार, मूड और काम से जुड़ी चीजों में सही बैलेंस बना रहेगा। किसी भी चीज में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है।

कन्या राशि का लकी नंबर: 4

कन्या राशि का लकी रंग: क्रीम

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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