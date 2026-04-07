कन्या राशिफल 7 अप्रैल 2026: कन्या राशि का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
virgo horoscope 7 april 2026: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इस राशि के स्वामी बुध हैं।आज फाइनेंस को लेकर आपके पास कोई प्रैशर नहीं होगा। आज चीजें आपके लिए नॉर्मल और प्रिडिक्टेबल हैं।
Virgo Daily horoscope prediction : आज कन्या राशि वालों की अटेंशन आपको कुछ चीजें देगी, खासकर तब भी जब आप वापस जाने की सोचेंगे। यह भटकाव नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा, जो अभी भी आपके दिमाग में सैटल नहीं हुआ है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, इसलिए आपको क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, क्या अवाइड करना है और क्या अधूरा है, यह देखना है। . आज छोटी सी टेंशन भी रहेगी। आप चीजों को लॉजिकली लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फील करते हैं।
Virgo Career Horoscope today, कन्या करियर राशिफल
आज काम चलता रहेगा, लेकिन बहुत स्मूद तरीके से नहीं। आप अपने आप से स्पष्टता मांगेगें और आपको पूछे हुए भाग पर स्पष्टता मिलेगी। आपको आज ऐसे निर्देश भी मिल सकते हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगे। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको स्मूज तरीके से हैंडल करना होगा। आज आप छोटे गैप भी देखेंगे और उन चीजों को देखेंगे जिन्हें टाइट करने की जरूरत है। आपके लिए जरूरी है कि जो चीजें प्रोग्रेस में हैं, उन्हें मजबूत करें। आपको जल्दी से देखना है कि लोग कैसे बात करते हैं, कौन क्वियर है। आपको किस चीज को अवाइड करना है और किन चीजों को पूरा करना है। इस पैटर्न पर टाइम देने से आपको समझ मिलेगी इसकी बजाय आपको इस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है।
Virgo money today, कन्या मनी राशिफल
आज मनी मैटर्स बहुत अर्जेच नहीं है, अगर कुछ भी आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन वो काफी कीमती है, इसलिए अगर आप किसी भी चीज को फाइलाइज कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से देखें। अगर बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, तो छोटी डिटेल्स आपसे मिस हो सकती हैं। आज आपके सामने आर्थिक फैसले लेने को लेकर ओवरथिंक की स्थिति आ सकती है, आपको हर पहलु को लेकर सोचना है। इससे आप स्लो हो सकते हैं। एक बार आप देख लें कि किन चीजों को देखने की जरूरत है, और उसके बाद आगे बढ़ें। एक ही फैसले पर बारबार जाने से कोई फायदा नहीं।
Virgo Love horoscope today, कन्या लव राशिफल
इमोशनली आप आज चीजों को ऐसे नहीं जाने देंगे, जैसे रोज जाने देते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो एक छोटा सा इंट्रेएक्शन आपके साथ अधिक दिनों तक रहेगा। आप इस बात को भी सोचेंगे कि आपसे क्या कहा गया था और क्या नहीं कहा गया था। यह सब प्रॉब्लम को क्रिएट करने को लेकर नहीं, लेकिन हर पल को अच्छे से समझने का दिन है।आज दिन में इमोशनली टोन की वजह से आपको हैी भी फील हो सकता है। अपने पार्टनर को स्पेस दें, जिससे वो अपने तरह से रहे, उसके हर काम में दखल ना दें। अगर आप सिंगल हैं तो आपका फोकस अपनी इच्छाों को समझने में जा सकता है। आप अपने पुराने पैटर्न को शो कर सकते हैं।
Virgo Health horoscope today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी फिजिकल की जगह मेंटली अधिक फील होगी। आप अपने विचारों में बहत एक्टिव रहेंगे, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि वो विचार रिपीट हैं। दिन के अंत तक आपको हल्की थकान हो सकती है। आपको एक सिंपल रुटीन के साथ खड़े रहना चाहिए। अच्छे से खाना खाएं और हाइड्रेटिड रहें। इसके अलावा ऐसी चीजों से दूर रहें, जिसके कारण आपका दिमाग ओवर इंगेज हो रहा है।
शिता कोटिया (वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक) ईमेल: healingwithishita@gmail.com वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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धर्म एवं भारतीय परंपराएं
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