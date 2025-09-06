कन्या राशिफल 6 सितंबर : कन्या राशि वाले आज स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान, आर्थिक स्थिति भी रहेगी खराब

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

Sat, 6 Sep 2025 07:21 AM

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 6 सितंबर 2025: आज लव लाइफ में रोमांटिक पलों का आनंद लें। प्रोफेशनल लाइफ में सर्वोत्तम परिणाम दें। आर्थिक मामलों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन में शानदार पलों का अनुभव करेंगे। प्रोफेशनल अपेक्षाओं को पूरा करें। स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष में आपको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में आनी वाली समस्याओं से बचें और ऐसी गॉसिप से बचें जो प्रेम जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ रिश्तों में अधिक कम्यूनिकेशन की आवश्यकता होगी, इसलिए एक रोमांटिक डिनर की योजना बना सकते हैं। लवर को गिफ्ट भी दे सकते हैं। दिन का दूसरा भाग क्रश को प्रपोज़ करने के लिए अच्छा है। रोमांटिक डिनर रिश्ते को मज़बूत करने और भावनाओं को शेयर करने का सबसे आसान तरीका है। विवाहित महिलाएं आज गंभीरता से परिवार बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में नए टास्क आपका इंतजार कर रहे हैं। चुनौतियों को अच्छे से संभालें, यही आपके करियर में वृद्धि का रास्ता खोलेंगे। प्रोजेक्ट्स के प्रति आपकी लगन मैनेजमेंट और क्लाइंट्स दोनों को प्रभावित करेगी। सीनियर्स आपके काम पर भरोसा करते हैं, उन्हें निराश न करें। कुछ जातकों को आज अतिरिक्त घंटे काम करने की जरूरत पड़ सकती है। छात्र परीक्षा में सफलता पाएंगे और नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को दिन समाप्त होने से पहले अच्छे अवसर मिल सकते हैं। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज अच्छा रिटर्न मिलेगा, जबकि कुछ व्यापारी नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- पिछले निवेश से रिटर्न अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं होगा जिससे आप शेयर बाजार में बड़े निवेश से बचेंगे। आज घर की मरम्मत या नया घर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं दोस्तों या परिवार के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगी। कारोबारियों को अलग–अलग स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है और विदेशी क्लाइंट्स आज पेमेंट कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों को लीवर या किडनी से जुड़ी परेशानी है, उन्हें आज समस्याएं हो सकती हैं। दिन की शुरुआत या शाम को 30 मिनट की वॉक ब्लड प्रेशर और फिटनेस में सुधार लाएगी। कुछ महिलाओं को एंग्ज़ाइटी की समस्या हो सकती है। दिन के दूसरे भाग में कान से संबंधित समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा।

कन्या राशि के गुण- ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com