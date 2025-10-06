कन्या राशिफल 6 अक्टूबर: कन्या राशि वाले प्रोफेशनल मौकों का उठाएं फायदा, लव लाइफ में बनाएं संतुलन

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज प्रोफेशनल मौकों का सही इस्तेमाल करें, इससे ग्रोथ मिलेगी। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

Mon, 6 Oct 2025 06:35 AM

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2025: लव लाइफ में संतुलन बनाए रखें और प्रेमी से ज्यादा से ज्यादा बातें करें। प्रोफेशनल मौकों का सही इस्तेमाल करें, इससे ग्रोथ मिलेगी। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लव अफेयर को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। काम पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिनसे परफॉर्मेंस बेहतर होगी। समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

लव राशिफल : आज अपने साथी की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव रहें। रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला भी कर सकते हैं। बहस करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें, वरना गलतफहमियां रिश्ता बिगाड़ सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज पति की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि कोई गलत बात न हो। कुछ रिश्ते टॉक्सिक हो सकते हैं और उनसे बाहर निकलने का मन बनेगा।

करियर राशिफल : काम पर डिसिप्लिन बनाए रखें, इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आईटी, हेल्थकेयर, ग्राफिक्स और एनीमेशन वाले जातकों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। आज एक्स्ट्रा घंटों तक काम करना पड़ सकता है। लॉयर्स, बॉटनिस्ट और अकैडेमिशियन को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जॉब तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। छात्र परीक्षा में सफल होंगे। व्यापारी और उद्यमी अपना कारोबार नए इलाकों तक फैला सकते हैं। जो लोग नए बिजनेस में हैं, उन्हें सरकारी पॉलिसी को लेकर सतर्क रहना होगा।

आर्थिक राशिफल: आज अलग-अलग स्रोतों से धन मिलेगा और आप जरूरतें पूरी कर पाएंगे। महिलाएं आज ज्वेलरी खरीद सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मामले में जीत मिल सकती है, लेकिन भाई-बहनों से विवाद भी हो सकता है। दोस्तों या भाई-बहनों के साथ पैसों के मसले सुलझाना अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बिजनेसमैन नए वेंचर लॉन्च करने के लिए खुश रहेंगे, जिनसे आने वाले दिनों में अच्छा पैसा आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य परेशानियां रह सकती हैं। किचन में सब्जी काटते समय हाथ में हल्की चोट लग सकती है। बुजुर्गों को जंक फूड से बचना होगा और डाइट में हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। आज खाना स्किप न करें वरना थकान महसूस होगी। तंबाकू और शराब से दूर रहें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर एक्टिविटी, खासकर अंडरवॉटर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए।

कन्या राशि के गुण- ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com