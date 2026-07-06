कन्या राशिफल 6 जुलाई 2026: आज सूर्य करियर में एक्टिव हो रहे, बुध वक्री होकर चीजें चेक कर रहे
aaj ka kanya rashifal:कुल मिलाकर दिन पहले जिम्मेदारियों और बाद में जुड़ाव, आराम और खुशी का रंग लेकर आएगा। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, तो दिन काफी सुखद बन सकता है।
सुबह तक काम, दिनचर्या, जिम्मेदारियां और छोटे छोटे अधूरे काम आपका ध्यान मांगेंगे। किसी सूची के साथ चलेंगे तो राहत रहेगी, वरना एक काम के बीच दूसरा आकर टेंशन दे सकता है। अच्छी बात यह है कि आप चीजों को व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। दिन बढ़ने पर फोकस रिश्तों, साथ समय बिताने और तालमेल की तरफ मुड़ जाएगा। परिवार के साथ बाहर निकलने, छोटी ड्राइव, भोजन या हल्की सैर का मन बन सकता है। अविवाहित लोगों को जान पहचान के दायरे से किसी दिलचस्प बातचीत का संकेत मिल सकता है। सूर्य करियर क्षेत्र में आपकी सक्रियता बनाए हुए है, इसलिए काम और निजी जीवन के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। दोस्तों या संपर्कों से भी सहायता मिल सकती है, पर हर वादा तुरंत सच मानने के बजाय थोड़ा समय दें।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों के लिए बाद का हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह तक व्यस्तता के कारण मन पूरी तरह उपलब्ध न रहे, लेकिन दोपहर के बाद साथी, दोस्त या प्रिय व्यक्ति के साथ समय निकालना संभव होगा। प्रेम संबंधों में प्रस्ताव, संकेत या अपनी भावना साफ करने की इच्छा बन सकती है। कोई छोटा उपहार, संदेश या ध्यान भरा व्यवहार रिश्ता गर्मजोशी देगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर हल्की बातचीत, बाहर घूमना या घर में आराम का समय सुखद रहेगा। नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें, पर अपनी भावना दबाकर भी न रखें।
कन्या करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आपकी उपयोगिता साफ दिखेगी। सुबह का समय विशेष रूप से लक्ष्य, रिपोर्ट, सर्विस, क्लाइंट या ऑफिस की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त है। राहु के असर से छोटे काम अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए प्राथमिकता तय करें। दिन बढ़ने पर मीटिंग, पार्टनरशिप, टीमवर्क और बातचीत से चीजें आसान होंगी। बुध की वक्री चाल के कारण दोस्तों या सहकर्मियों से मिली जानकारी को जांच लें। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता ठीक रहेगी, अगर वे समय बांटकर पढ़ें। ग्रुप स्टडी या किसी दोस्त की मदद भी लाभ दे सकती है।
कन्या धन राशिफल
धन के मामले में दिन संतुलित है। आय से जुड़ी योजनाओं पर बात हो सकती है और किसी संपर्क से भविष्य का लाभ दिख सकता है। फिर भी खर्चों का हिस्सा छिपा हुआ न रखें, क्योंकि आराम, घूमने या सुविधाओं पर अनियोजित पैसा निकल सकता है। निवेश सोच समझकर करें। आज बड़ी छलांग से ज्यादा व्यवस्थित बजट और छोटे सुरक्षित फैसले लाभ देंगे। किसी करीबी के साथ पैसों की बात साफ शब्दों में करें।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। सुबह तक थकान, पाचन की गड़बड़ी या शरीर में भारीपन जैसा अनुभव हो सकता है। पानी कम पीना, देर तक बैठना और अनियमित भोजन परेशानी बढ़ा सकते हैं। दिन के बाद हिस्से में मूड बेहतर होगा, लेकिन आराम की जरूरत बनी रहेगी। साफ खानपान, हल्की चाल और पर्याप्त नींद आज सबसे अच्छा सहारा हैं।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर अपने लोगों के साथ समय खुलकर बिताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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