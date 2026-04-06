कन्या राशिफल 6 अप्रैल 2026: कन्या राशि का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
virgo horoscope 6 april 2026: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इस राशि के स्वामी बुध हैं।आज फाइनेंस को लेकर आपके पास कोई प्रैशर नहीं होगा। आज चीजें आपके लिए नॉर्मल और प्रिडिक्टेबल हैं।
Virgo Daily horoscope prediction 6 April 2026: आप दिन को ब्लैंक शुरू नहीं करते हैं, आपके दिमाग में आज काफी कुछ चलेगा। कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा। कुछ ऐसा जो पूरा नहीं हुआ है। आपको अपने रूटीन पर चलना है। लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है, जहां आप हो। आपको लग रहा है कि सब चीजें पूरी है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि कुछ मिसिंग है। आपने दिमाग के कोने में इसे रखा है। जैसे दिन बीतेगा, चीजें अपने आप सैटल हो जाएंगी। आप अपने काम को बिना खींचे पूरा करेंगे।
Virgo Career Horoscope today, कन्या करियर राशिफल
आज काम में आपको हैवी फील नहीं होगी, आपको हर तरीके से काम में अटेंशन की जरूरत होगी, इसलिए काम को अच्छे से ध्यान से करें। आपके सामने आज ऐसी कोई चीज आ सकती हैं, जिसमें पहली बार में देखने में आपको कुछ भी गलत ना लगे, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे, तो आप पाएंगेकि इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। यह कोई डिटेल, फॉर्मेट और कम्युनिकेशन किसी भी तौर पर हो सकता है। आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आपको इस बात पर आज ध्यान रखना है कि किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज को बाद के लिए छोड़ना है।
Virgo Money Horoscope today, आज का कन्या राशि का मनी राशिफल
आज फाइनेंस को लेकर आपके पास कोई प्रैशर नहीं होगा। आज चीजें आपके लिए नॉर्मल और प्रिडिक्टेबल हैं। आपको रोज के खर्चों से जील करना है, और थोड़ा उन चीजों से डील करना है, जिनमें आज ज्यादा सोच विचार की जरूर नहीं है। ये मैनेज करने लायक है। आपका ध्यान अभी तक पैसों पर पूरी तरह से नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप हर छोटी गलती को अवाइड करें। इससे आपको उन चीजों को धीरे-धीरे देखने में मदद मिलेगी।
Virgo Love horoscope today, आज का कन्या राशि का लव राशिफल
आज आप जितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये ड्रामेटिक नहीं होगी, बल्कि अवेयरनेस होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको कुछ भी बोलने से पहले चीजों को समझना होगा। आपको श्योर होना होगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको रिएक्ट करने के लिए यह पुश नहीं करेगी। आप देखना चाहते हैं कि समय के साथ ये आगे कैसा होगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी ना करें।
Virgo Health horoscope today, आज का कन्या राशि का हेल्थ राशिफल
आज आपको फिजिकल बहुत अधिक ऑफ फील नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग पहले से ज्यादा इंगेजिंग रहेगा। आप कुछ चीजों को वापस शुरू करना चाहेंगे, चाहे हो गई हो, ऐसा इसलिए नहीं है कि वो गलत है, लेकिन आप चाहते हैं कि सभी उनकी जगह पर हों। ये जल्दी नहीं, थोड़ा स्लो होगा। आपको फोकस कम हो रहा है, आप इस पर नोटिस करेंगे। आपको एक शार्ट ब्रैक इसमें मदद करेगा। हर स्टेप की ब्रीफिंग से भी आपका माइंड रिसेट होगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां