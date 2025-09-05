Virgo Horoscope today 5 september 2025 aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal future prediction कन्या राशिफल 5 सितंबर 2025: अगर आप हिचकिचा रहे हैं, तो लवर से ईमानदारी से जो दिल में हैं, वो कह डालें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today 5 september 2025 aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal future prediction

कन्या राशिफल 5 सितंबर 2025: अगर आप हिचकिचा रहे हैं, तो लवर से ईमानदारी से जो दिल में हैं, वो कह डालें

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा ना सोंचें, अपन पार्टनर की केयर करें जानें कैसा रहेगा आपका दिन  

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 05:44 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 5 सितंबर 2025: अगर आप हिचकिचा रहे हैं, तो लवर से ईमानदारी से जो दिल में हैं, वो कह डालें

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल: आज स्पष्ट विचार आपको अच्छे से पसंद करने में मदद करेंगे। स्पष्ट तौर पर की गई प्लानिंग के कारण आप तरक्की पा सकते हैं। जो काम जरूरी हैं, उन्हें पहले करें और खत्म करें। अगर छोटी मोटी गलतियां हैं, तो वो केयरफुल प्लानिंग से सही हो जाएंगी।

कन्या लव राशिफल

आज आपके सोचे समझे प्लान आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाएंगे। अपने पार्टनर की हर छोटी बड़ी जरूरत को देखें और उसके हिसाब से काम करें। बड़े-बड़े शब्दों से जो असर नही पड़ता वो एक मैसेज और मदद से पड़ जाता है। अगर आप हिचकिचा रहे हैं, तो ईमानदारी से जो दिल में हैं, वो कह डालें। कपल्स आज आसान एक्टिविटीज को एक साथ कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे के पास आएंगे।

कन्या करियर राशिफल

आज कन्या राशि वालों को केयरफुल प्लानिंग से रिवार्ड मिलेगा। पहले छोटे कामों को कर लें और जीत जाएं। जैसे ही आपका काम खत्म हो, एक क्लियर समरी बना लें। अगर आपके पास कोई नई रिक्वेस्ट आती है, तो सिंपल से सवाल पूछें और उसेस जानने की कोशिश करें। आपके रूटीन से दूसरे भी प्रभावित होंगे। देर तक काम करने से बचें, इसके लिए आज से ही कदम उठाएं।

कन्या मनी राशिफल

आज आपकी केयरफुल प्लानिंग आपको मनी को लेकर मदद करेगी। आपको पास जो भी रसीदें हो, उनको अच्छे से चेक करें और जो भी लागत आ रही हो, उसकी तुलना करें। अगर आप खरीददारी की सोच रहे हैं, तो आपको छोटी डिटेल्स को लेकर भी सवाल पूछने होंगे, इससे आप अचानक मिलने वाले सरप्राइज से बच पाएंगे। सेविंग के लिए आसान सा टारगेट बनाएं। अपने दोस्तों को प्रैक्टिकल सलाह दें।

कन्या हेल्थ राशिफल

आपका शरीर छोटी-छोटी, लगातार केयर के लिए आपका शुक्रिया अदा करता है। अपनी मसल्स को जगाने के लिए हल्के नाश्ते और हल्की-फुल्की एक्टिविटीज से शुरुआत करें। एक्सरसाइज करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें और धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग और सांस लें। एनर्जी का बैलेंस बनाए रखने के लिए फल या मेवे जैसे साबुत नाश्ते का सेवन करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो थोड़ी देर के लिए सांस लेने का ए करें या बाहर थोड़ी देर टहलें।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Virgo Zodiac Virgo Horoscope Kanya Rashi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने