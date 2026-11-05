आज का सिंह राशिफल 5 नवंबर: राहु के कारण किसी नए विषय को जानने की रुचि जागेगी
Virgo Horoscope in Hindi : राहु कुंभ राशि के छठे भाव में हैं। इससे काम या प्रतियोगिता के किसी नए विषय में अचानक रुचि जागेगी और आगे बढ़ने की भूख रहेगी।
खरीदारी की कोई जरूरत सामने आते ही आज खर्च आमदनी से आगे निकलने की आशंका स्पष्ट होगी। आर्थिक दबाव दिन की मुख्य चिंता रहेगा। गैरजरूरी चीज लेने का विचार बाद में बोझ बढ़ा सकता है। थकान होगी और कुछ समय अकेले रहने की इच्छा रहेगी। घर की बातचीत में मन जल्दी खिंचेगा। छोटे भाई या बहन से जुड़ी बात से नुकसान की आशंका है। उनके इरादे को लेकर कोई पक्का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। दांपत्य में कड़वाहट आने की संभावना रहेगी। सेहत और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज अपनी गति कम करने की जरूरत महसूस होगी। खर्च की वास्तविक स्थिति सामने आने पर आगे की योजना को फिर देखने का मन होगा।
आज का कन्या धन राशिफल
दफ्तर में जिम्मेदारी के साथ बेचैनी रहेगी। काम जल्दी पूरा करने की इच्छा होगी, जबकि थकान गति कम कर सकती है। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में हैं। इससे काम या प्रतियोगिता के किसी नए विषय में अचानक रुचि जागेगी और आगे बढ़ने की भूख रहेगी। उस रुचि के लिए समय निकालना अपनी मौजूदा ऊर्जा के कारण कठिन लगेगा। विद्यार्थियों का ध्यान किसी विषय की ओर जाएगा, लेकिन देर तक बैठना बोझ लगेगा। बुध तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। इससे बोलचाल और पैसों से जुड़े संदेश फिर ध्यान मांगेंगे। पढ़ी हुई बात को दोबारा समझना पड़ेगा। आज मौजूदा जिम्मेदारी का एक निश्चित हिस्सा पूरा करें। किसी बड़े करियर परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है, रोज के काम का दबाव प्रमुख रहेगा।
आज का कन्या धन राशिफल
खर्च आमदनी पर भारी पड़ने की आशंका है। जिस खरीद को टाला जा सकता है, वह आज आर्थिक स्थिति में फर्क डालेगी। निवेश के लिए दिन प्रतिकूल है। नई रकम लगाने का आकर्षण होगा तो मन में अनिश्चितता भी रहेगी। घर में पैसे की बातचीत होगी और शब्दों का आशय साफ समझना महत्वपूर्ण लगेगा। छोटे भाई या बहन से जुड़ी रकम में नुकसान की संभावना के कारण सतर्कता उपयोगी रहेगी। यह उनके किसी खास कदम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। आज उपलब्ध धन की स्थिति देख लें। चेतावनी साफ है कि भावनात्मक दबाव में अनावश्यक खरीद आर्थिक कठिनाई बढ़ा सकती है। सुविधा की चीज से तत्काल खुशी की उम्मीद होगी, लेकिन खर्च का बोझ भी ध्यान में रहेगा।
आज का कन्या लव राशिफल
जीवनसाथी से बातचीत में कड़वाहट आने की आशंका है। आर्थिक चिंता के बीच साधारण बात भी ज्यादा चुभेगी। कुछ समय अकेले बैठने की इच्छा होगी और लंबे संवाद से मन हटेगा। परिवार के बीच अपनी बात कहने में थकावट का असर दिखेगा। उत्तर छोटा होगा तो उसका आशय अलग समझे जाने की संभावना रहेगी। अपने मन की स्थिति सीधे शब्दों में कह दें। छोटे भाई या बहन से जुड़ी बात परेशानी दे सकती है, लेकिन उसे उनके इरादे का अंतिम प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। रिश्तों में आज भरोसा और सावधानी दोनों का महत्व महसूस होगा। किसी चर्चा से थोड़ी दूरी लेने का मन रहेगा। शांत बातचीत अच्छी लगेगी और लंबी बहस से बचने की इच्छा होगी।
आजसि बोझ कुछ हल्का महसूस होगा।
क्या करें
आज रात सोने की तैयारी सामान्य समय से पहले शुरू करें।
क्या न करें
छोटे भाई या बहन के कहने पर तुरंत पैसा न लगाएं।
कल का राशिफल
कल मन संतुष्ट रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता होगी। कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं। नौकरी में वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। रिश्तेदारों से विवाह प्रस्ताव की संभावना है और दांपत्य में सहयोग बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र