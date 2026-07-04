कन्या राशिफल 5 जुलाई: कन्या राशि आज इन 4 खर्चों पर रखें ध्यान, पढ़ें आज का कन्या राशिफल
Virgo Horoscope Today 5 July 2026 Aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal: आज कन्या राशि वालों को अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। बजट बनाकर चलने से मन शांत रहेगा। यहां पढ़ें 5 जुलाई के लिए कन्या राशिफल।
Virgo Horoscope Today 5 July 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल 5 जुलाई: दिन व्यवस्थित काम, आत्मविश्वास और उपयोगी प्रगति का है। चंद्रमा काम, दिनचर्या, प्रतिस्पर्धा और छोटी चुनौतियों वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जो लोग अनुशासन में रहेंगे, वे अच्छा महसूस करेंगे। उलझनें सुलझाने की आपकी क्षमता उभरकर आएगी। सेवा, नौकरी, प्रशासन, विश्लेषण, तकनीकी काम या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में पकड़ मजबूत रहेगी। मन में उत्साह रहेगा और किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में जाने का मौका भी बन सकता है। सूर्य करियर को मजबूती दे रहा है, इसलिए आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है। साथ ही बुध और गुरु लाभ के पक्ष में होने से लोगों से सही सलाह मिल सकती है, हालांकि कागजी बातों में दोबारा जांच जरूरी रहेगी। खेल, अभ्यास, प्रदर्शन या किसी प्रतियोगी माहौल में जुड़े लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। दिन यह याद दिलाएगा कि छोटी आदतें ही बड़े नतीजे बनाती हैं। काम पूरा करने की संतुष्टि मन को भी खुश रखेगी।
लव राशिफल
रिश्तों में व्यवहारिकता ज्यादा रहेगी, भावुकता कम। यह बुरा नहीं है, बस आपके पास प्रेम जताने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप व्यस्त हैं, तो साथी को पहले से बता दें ताकि वे दूरी महसूस न करें। शादीशुदा लोगों को दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालना चाहिए। अविवाहित लोग किसी दोस्ती को गंभीर नजर से देख सकते हैं, पर जल्दबाजी ठीक नहीं। पारिवारिक समारोह या किसी मेलजोल में पुराने परिचितों से मुलाकात मन हल्का कर सकती है। संवाद साफ रखें। अनुमान के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
यह हिस्सा सबसे मजबूत दिख रहा है। छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता के संकेत हैं, खासकर जहां अभ्यास, टेस्ट, दोहराई या तकनीकी समझ की जरूरत हो। नौकरी करने वालों के भीतर पूरा भरोसा रहेगा और वे जिम्मेदारी संभालने के मूड में होंगे। वरिष्ठ आपके काम करने के तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं। बिजनेस वालों को विस्तार, नेटवर्किंग या बाहर जाकर काम बढ़ाने की सोच पर ध्यान देना चाहिए। यात्रा की योजना बन सकती है या बाजार समझने के लिए बाहर संपर्क करना उपयोगी रहेगा। खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह दिन मेहनत का अच्छा उपयोग करवा सकता है।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष संतुलित रह सकता है। नियमित आय, काम के बदले भुगतान या लाभ की संभावना है, लेकिन खर्च भी चुपचाप बढ़ सकते हैं। खासकर सुविधा, यात्रा, आयोजन या पर्दे के पीछे होने वाले खर्चों पर नजर रखें। दोस्तों या नेटवर्क से किसी आर्थिक अवसर की बात मिले तो पहले पूरी जानकारी लें। बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा।
सेहत राशिफल
सेहत अच्छी रह सकती है और शरीर में हल्का उत्साह महसूस होगा। फिर भी अधिक काम के बीच आराम छोड़ना ठीक नहीं। पाचन, नींद और पानी की मात्रा पर ध्यान रखें। नियमित चलना, स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम आपको और बेहतर बनाएगा। मानसिक रूप से भी आप तब अच्छा महसूस करेंगे जब अधूरे काम कम करते जाएंगे।
आज की सलाह: छोटी जीत को हल्के में न लें, यही आगे बड़े भरोसे और प्रगति का आधार बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र