Virgo Horoscope Today 4 October 2025 aaj ka Kanya Rashifal future Predictions कन्या राशिफल 4 अक्टूबर: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope Today 4 October 2025 aaj ka Kanya Rashifal future Predictions

कन्या राशिफल 4 अक्टूबर: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को आज संतुलन और सोच-समझकर किए गए काम फायदा देंगे। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 07:28 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 4 अक्टूबर: कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 4 अक्टूबर 2025: आज का दिन साफ सोच, शांति और उत्पादकता से भरा रहेगा। आपका ध्यान मजबूत रहेगा, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन सुरक्षित रहेगा और नियमित देखभाल व समझदारी से सेहत और बेहतर होगी। आज संतुलन और सोच-समझकर किए गए काम आपको फायदा देंगे। आपका प्रैक्टिकल स्वभाव समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा, कामकाज व्यवस्थित रहेगा, आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और सेहत अच्छी बनेगी। आत्मविश्वास और जमीन से जुड़ी सोच आपकी प्रगति को सहज बनाएगी।

लव राशिफल: आज प्यार में सुकून रहेगा। कपल्स के बीच खुली बातचीत से छोटी-छोटी गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई को अहमियत देता है। कोशिश करें कि ज्यादा आलोचनात्मक न बनें। नरमी और अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाएगा। धैर्य और स्नेह दिखाने से रिश्ते और गहरे और लंबे समय तक चलने वाले बनेंगे।

करियर राशिफल: काम में आपकी दक्षता चमकेगी। काम में सफल होंगे। टास्क्स आसानी से पूरे होंगे और सीनियर्स आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे स्किल्स बढ़ेंगे। छोटी-छोटी बातों में उलझने की बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। अगर करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आज नई योजना बनाने और मोटिवेटेड रहने का दिन है।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेविंग और सोच-समझकर किए गए फैसलों का फायदा दिखेगा। फालतू खर्च से बचें और संसाधनों को जरूरी जगह लगाएं। आज छोटे और सुरक्षित निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। लंबी अवधि की प्लानिंग आर्थिक शांति और भरोसा देगी। आपका सतर्क स्वभाव पैसों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी, बशर्ते आप नियमित रूटीन का पालन करें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और संतुलित आहार शरीर को फिट रखेंगे। हल्का योग या मॉर्निंग स्ट्रेचिंग से ऊर्जा और लचीलापन बढ़ेगा। पर्याप्त पानी पिएं और अनावश्यक तनाव से बचें। शौक या शांत पलों में समय बिताना मानसिक आराम देगा और पूरे दिन ताजगी महसूस होगी।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, पुराने निवेश से होगा लाभ

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Virgo Kanya Rashi Virgo Zodiac अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने