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कन्या राशिफल 4 मई 2026:कन्या राशि के लिए आज कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

May 04, 2026 07:22 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 मई को दिन कैसा रहेगा

कन्या राशिफल 4 मई 2026:कन्या राशि के लिए आज कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

Virgo Horoscope Today, May 4, 2026: घर के काम में आप सही ऑर्ड की जरूरत है। एक कमरे, खाने, परिवार के मूड, रिपेयर, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको खास ध्यान देना है। सही कारण आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके फोकस पर यह असर डालेगा? आज के दिन की शुरुआत एक छोटे से सुधार के साथ करें। अपने काम की टेबल साफ करें, नोट्स व्यवस्थित करें। आपको आज पूरे घर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस एक शांत और साफ कोना आपके मन को पढ़ाई या काम पर वापस लौटने में मदद करेगा। दिन की शुरुआत किसी आसान और उपयोगी काम से करें। एक बार जब आप शांत महसूस करेंगे, तो आपके लिए फिर से ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा।

Virgo Love Horoscope today, कन्या लव राशिफल

आज प्रेम में प्राइवेसी और धैर्य की आवश्यकता है। यदि आप रिश्ते में हैं, तो बाहर जाने के बजाय घर पर शांति से बात करना ज्यादा सुखद रहेगा। अगर आपका पार्टनर आपसे प्रेम की उम्मीद कर रहा है, तो बातचीत को बहुत रूखा न होने दें। पहले उनकी बात सुनें, फिर अपनी बात कहें; आपकी प्यार से की गई बात एक छोटी सी बहस को बिगड़ने से बचा सकती है। सिंगल लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो स्वभाव से गंभीर और शांत हो। किसी भी रिश्ते को धीरे-धीरे बढ़ने दें और हर छोटी बात पर तुरंत कोई राय न बनाएं।

Virgo Career Horoscope today, कन्या करियर राशिफल

अगर आपके काम का माहौल अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। आको अपने मैसेज, डॉक्यूमेंट्स को आर्गनाइज करना है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह से भटकाव में ना पड़ें। एक क्लियर स्पेस से आपको क्लियर आंसर भी मिलेगा। बिजनेस ऑनर्स को आपको स्टॉक चेक करने, पैकेजिंग के लिए जरूरत होगी। स्टूडेंट्स को शांत जगह पर स्टडी लाभ देगी। आज कठिन काम से दिन शुरू ना करें। ऐसे काम से करें जो शांति से हो जाए।

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Virgo Money Horoscope today, कन्या मनी राशिफल

अचानक घर की खरीददारी करनी है, तो सेविंग को भूल जाएं। निवेश को लेकर आप इंतजार कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग शांत है तो। अगर आपका दिमाग सही नहीं है, कई चिताएं हैं, तो ट्रेडिंग से बचें। अगर परिवार के खर्चे आते हैं, तो देखें कि क्या जरूरी है, कौन इसका इस्तेमाल करेगा, क्या इसका इंतजार किया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल चेक आपको वेस्ट से बचा सकता है और आपके बजट को शांत कर सकता है। अपनी रसीदों और पैमेंट का पूफ्र रखें अगर आप किसी के साथ कॉस्ट को शेयर कर रहे हैं।

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Virgo Health Horoscope today, कन्या हेल्थ राशिफल

आज डाइजेशन और पॉश्चर, नींद को लेकर आपको खास ध्यान देना होगा। आपके आसपास आर्गनाइज्ड चीजें नहीं होंगी, तो आपका शरीर टाइट फील करेगा। आपको स्पेस और स्ट्रेस दोनों के बीच के लिंक को इग्नोर नहीं करना है। एक छोटा सा ऑर्डर आपके शरीर को रिलेक्स करने में मदद करेगा। आपके शरीर को आज अधिक कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इसे शांति से रिद्धम चाहिए । आपको शांति से रहना है। सिंपल खाना खाएं, स्ट्रेच करें और अपने शाम के रुटीन को साफ रखें। परिवार की चिंताओं के साथ रात को ना सोएं।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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