कन्या राशिफल 4 जुलाई 2026: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, परिवार और जीवनसाथी का मिलेगा साथ
Virgo Horoscope Today 4 July 2026: कन्या राशि वालों को आज अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। आज आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जबकि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का अच्छा समय है।
Virgo Horoscope Today 4 July 2026, कन्या राशिफल: दिन काम, व्यवस्था और उपयोगी नतीजों पर केंद्रित रहेगा। आप छोटी बातों को पकड़कर सुधारने की क्षमता रखते हैं और यही गुण आज सबसे अधिक काम आएगा। रोजमर्रा के काम, लंबित सूची, ईमेल, पेमेंट, फॉलो अप और दिनचर्या वाले मामलों में अच्छी प्रगति हो सकती है। साथ ही मन में रचनात्मकता और निजी खुशी का भी भाव बना रहेगा, इसलिए काम और निजी सुख दोनों को साथ लेकर चलना संभव है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात या संतोष देने वाली सूचना मन खुश कर सकती है। करियर क्षेत्र में सूर्य आपकी मेहनत को दिखा रहा है, इसलिए जिम्मेदारी से किया गया काम नजरअंदाज नहीं होगा। लाभ और नेटवर्क के क्षेत्र में बुध का वक्री होना यह बताता है कि दोस्तों, टीम या समूह चर्चा में बात दोबारा स्पष्ट करनी पड़ सकती है। दिन आपके पक्ष में है, अगर आप बिखरने के बजाय अपनी लय बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में समय न गवाएं। पूरा होना अभी ज्यादा जरूरी है।
कन्या राशि का लव राशिफल
दिल का मूड हल्का और रोमांटिक रह सकता है। जो लोग किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उन्हें समय निकालने का मौका मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सहयोग और सौहार्द बना रहेगा। साथी आपकी व्यस्तता समझेगा, और आप भी उसकी जरूरतों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी रिश्तों में गर्माहट बढ़ाएगी। प्रेम संबंध में बहुत विश्लेषण करने के बजाय भावनाओं को स्वाभाविक ढंग से बहने दें। अगर किसी बात पर असहमति हो, तो सही होने की बहस न करें। समझने की कोशिश ज्यादा काम आएगी। एक साधारण, सच्चा इशारा आज बड़े शब्दों से बेहतर रहेगा।
कन्या राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में लगन बनी रहेगी और विषयों को व्यवस्थित ढंग से पकड़ पाएंगे। नोट्स, पुनरावृत्ति, टेस्ट अभ्यास और समय सारिणी बनाने के लिए यह उपयुक्त समय है। जिन छात्रों को किसी कठिन अध्याय से डर लग रहा था, वे आज उसे भागों में बांटकर पढ़ें। करियर में भी अच्छा प्रदर्शन संभव है। बिजनेस करने वालों को विस्तार, नई योजना या ग्राहक दायरा बढ़ाने की सोच आ सकती है। पर हर विस्तार के साथ व्यवस्था चाहिए, इसलिए टीम, सेवा गुणवत्ता और लागत का हिसाब साफ रखें। नौकरीपेशा लोगों को काम की वजह से पहचान मिल सकती है। अगर कहीं आवेदन, प्रस्ताव या प्रेजेंटेशन देना है, तो आपका व्यवस्थित रवैया ही सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है और कुछ लोगों को अतिरिक्त लाभ या स्मार्ट कमाई का अवसर भी दिख सकता है। जोखिम वाले विकल्प आकर्षित करें, तब भी पूरा पैसा एक जगह न लगाएं। छोटे हिस्से, सीमित जोखिम और स्पष्ट योजना बेहतर रहेगी। बच्चों, शौक या बाहर जाने पर खर्च हो सकता है, पर यह नियंत्रित रहेगा तो परेशानी नहीं देगा। व्यवसाय से जुड़े लोग विस्तार से पहले नकदी स्थिति देखें। कमाई का अवसर अच्छा है, मगर अनुशासन ही उसे टिकाऊ बनाएगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिनचर्या संभली रहे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। काम अधिक होने पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। पेट, नींद या थकान जैसी सामान्य बातें अनदेखी न करें। पानी पर्याप्त लें और देर तक खाली पेट न रहें। थोड़ी चाल, हल्का भोजन और समय पर सोना आपकी ऊर्जा बचाए रखेगा। दूसरों की मदद करते करते अपने शरीर की जरूरतें पीछे न छोड़ें।
आज की सलाह: काम की सूची छोटी रखें, तभी प्यार, पढ़ाई और आराम सब संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र