कन्या राशिफल 31 मार्च 2026: कन्या राशि के लिए समृद्धि आपके फेवर में, पैसों की टेंशन नहीं, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। कन्या राशि के लिए समृद्धि आपके फेवर में, पैसों की टेंशन नहीं, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन
Virgo Horoscope Today 31 March 2026 : आज कन्या राशि वालों को खास तौर पर कूल रहना है। आज प्रोफेशनल लाइफ में कई चैलेंज भी रहेंगी। आपको इनका सामना करना होगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज दोनों अच्छी हैं। आज खाने में बैलेंस डाइट लें। क्लाइंट्स की जरूरतों को लेकर आज सेंसिटिव रहें, अपनी तरफ से अच्छा से अच्छा काम करें। ऑफिस में भी अपनी पर्फोर्मेंस दिखाने को लेकर सावधान रहें।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को किसी से प्यार हो सकता है। आपको कोई खास आज मिल सकता है, आपको लगेगा कि उसके आने से आपकी लाइफ में बदलाव आया है।आज आपको लवर के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। उनके साथ बातें करें, घूमें और जानने की कोसिश करें। कुछ शादीशुदा महिलाएं कुछ खास कारणों से लवलाइफ से बाहर आना पसंद करेंगी। आपके लिए जरूरी है कि आपको हर तरह से अच्छे से सोचना है, जिसके बाद ही आपको कोई फैसला ले पाएं। ऑफिस रोमांस भी आपके लिए सही नहीं है, इसकी वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है, इसलिए ब्रैकअप ही आपके लिए सही है।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हेल्थकेयर, लीगल, इंजीनियर और एकेडमिक प्रोफेशनल को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को भी ध्यान से देखना है। कोशिश करें, कि क्लाइंट सेशन में अपने इन स्किल्स से आप क्लाइंट को इंप्रेस कर पाएं। कुछ कामों में आपको अधिक घंटे काम करने की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को आज लाइसेंस से जुड़ा इश्यू हो सकता है। जो स्टूडेंट्स आज किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन लोगों के लिए आज अच्छी खबर आएगी।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज आपके फेवर में समृद्धि रहेगी, आपको पैसों की चिंता की जरूरत नहीं होगी। आप इस वजह से सही जगह आर्थिक फैसले भी ले सकेंगे और पैसा भी कहीं निवेश कर सकेंगे। आप आज प्रोपर्टी को सेल और खरीद सकते हैं। महिलाएं विदेश में जाने का प्लान बना सकती हैं। आपको प्रोपर्टी से जुड़े विवादों से इस समय बचना है और कोशिश करके इन विवादों को सुलझा लेना है। अगर रिश्तेदारों और भाई बहनों में यह विवाद है तो जल्द से जल्द इसे सुलझाएं। बिजनेसमैन को अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप फंड को एकत्र कर पाएंगे, इससे आप भविष्य में बिजनेस को बढ़ा पाएंगे।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज कोई हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। आज महिलाओं में वायरल फीवर हो सकती है। आपको डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत भी आज परेशान कर सकती हैं, कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, बुजुर्गों को खास तौर पर ये दिक्कत होगी, लेकिन रोज की लाइफ पर इसका असर नहीं होगा। आपको खाने में से तेल और मीठा छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह आप प्रोटीन अधिक से अधिक लें। आपके कानों में और आंखों में दर्द हो सकती है। अगर कहीं वेकेशन पर घूमने गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एडवैंचर्स स्पोट्स में भाग लेते हुए सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट