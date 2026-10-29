आज का कन्या राशिफल (29 अक्टूबर 2026): चंद्रमा देर रात मिथुन में जिम्मेदारियों की दिशा स्पष्ट हो
Virgo Horoscope in Hindi: किसी अच्छे विचार पर आगे बढ़ना चाहें तो उत्साह के साथ उसकी व्यावहारिक तैयारी भी जांचें।
उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में है। अध्ययन, मार्गदर्शन और अपनी मान्यताओं पर विचार उपयोगी हो सकता है, लेकिन सलाह को विवेक से परखें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के दसवें भाव में आएगा। तब काम और जिम्मेदारियों की दिशा स्पष्ट कर सकते हैं, सराहना मिलना निश्चित नहीं। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में स्पष्ट सीमाएं तथा निभाई जा सकने वाली जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रहेंगी। इसे संबंध टूटने की भविष्यवाणी न समझें।
आज का कन्या करियर राशिफल
नए काम का विचार हो तो उसका सीमित और संभाला जा सकने वाला प्रारूप बनाएं। ग्राहक या साझेदार के साथ जिम्मेदारी, लागत और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। लक्ष्य से जुड़े अनुभवी संपर्क और उपयोगी प्रतिक्रिया प्रगति में सहायक हो सकते हैं, हालांकि उपलब्धि तय नहीं है। किसी परिचित की प्रशंसा को वास्तविक मांग का प्रमाण न मानें। विद्यार्थी शिक्षक के सुझाव को अभ्यास में जांचें और कठिन प्रश्नों पर दोबारा काम करें। बच्चों की पढ़ाई में शामिल हों तो उनके उत्तर और तैयारी सुनें, परिणाम का अनुमान न लगाएं। रात में काम की अगली जिम्मेदारी लिखना उपयोगी रहेगा। कारोबारी पाठक संसाधन और उपलब्ध समय देखकर छोटा परीक्षण कर सकते हैं। पूरा ढांचा बनाए बिना बड़ी प्रतिबद्धता स्वीकार करना जरूरी नहीं।
आज का कन्या धन राशिफल
राशि के दूसरे भाव में वक्री बुध हिसाब, भुगतान विवरण और आर्थिक बातचीत की समीक्षा का संदर्भ देता है। कोई राशि भेजने से पहले प्राप्तकर्ता और उद्देश्य जांचें। संभावित कमाई का अनुमान बनाते समय लागत तथा देरी की गुंजाइश भी शामिल करें। नियमित आय हो तो जरूरी खर्च अलग करके वैकल्पिक खरीद तय करें। नए कारोबार पर विचार कर रहे हों तो चरणबद्ध जरूरत समझें, पूरी रकम एक साथ लगाना आवश्यक नहीं। परिवार को आर्थिक सलाह देते समय अपनी जानकारी की सीमा बताएं। परिचित के माध्यम से अवसर मिले तब भी दस्तावेज देखना सामान्य सावधानी है। बचत या निवेश का निर्णय अपने लक्ष्य, धन की जरूरत और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार लें।
कन्या लव राशिफल
स्नेह जताने के लिए ध्यान देकर सुनना और छोटा सहयोग करना उपयोगी हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी वादे या काम के बंटवारे पर चर्चा हो तो बातचीत को ठोस जरूरतों तक रखें। अपनी सीमा बताने के साथ सामने वाले की परिस्थिति भी पूछें। प्रेम संबंध में सकारात्मक संकेत मिलने पर भी दूसरे व्यक्ति की सुविधा और सहमति का सम्मान करें। बच्चों से सहयोग मिले तो उनके प्रयास को पहचानें, बदले में अपेक्षाएं बढ़ाना जरूरी नहीं। धार्मिक या पारिवारिक गतिविधि में शामिल होना चाहें तो दूसरों की पसंद के लिए भी जगह रखें। मतभेद में तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय उस विषय पर बात करें जिस पर मिलकर निर्णय लिया जा सकता है।
आज का कन्या हेल्थ राशिफल
राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक दायित्वों के साथ विश्राम और निजी समय की जगह बनाए रखने को कहती है। लगातार काम निपटाने में भोजन या पानी की अनदेखी न करें। दिनचर्या का एक छोटा हिस्सा सुधारना कई कठिन नियम एक साथ अपनाने से अधिक व्यावहारिक हो सकता है। लंबे समय तक बैठना पड़े तो सुविधानुसार बीच में चलें। सामान्य महसूस होने पर भी अपनी क्षमता से अधिक लक्ष्य रखना जरूरी नहीं। किसी लक्षण का स्वयं निदान करने के बजाय जरूरत होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लें।
क्या करें
किसी सलाह को बड़े निर्णय में बदलने से पहले छोटा व्यावहारिक परीक्षण करें। साझेदार या परिवार के साथ एक जरूरी जिम्मेदारी स्पष्ट करें। मिली प्रतिक्रिया में से अपने लक्ष्य के अनुकूल अगला कदम चुनें।
क्या न करें
अच्छे संपर्क को सुनिश्चित लाभ या आकर्षक विचार को तैयार कारोबार न मानें। अस्पष्ट आर्थिक शर्त स्वीकार करने से बचें। बच्चों की तुलना न करें और दूसरों की हर अपेक्षा पूरी करने के लिए अपना आराम न हटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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