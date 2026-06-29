कन्या राशिफल 29 जून 2026: आज मिलेगा अपनों का सहयोग, आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें फैसला
Virgo Horoscope Today: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन घर-परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने का है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा, जबकि रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से मधुरता बनी रहेगी।
Virgo Horoscope Today 29 June 2026: घर, मन और निजी आराम से जुड़ी बातें दिन का केंद्र रह सकती हैं। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने, परिवार के साथ बैठने, किसी जरूरी चर्चा को सुलझाने या घर के काम व्यवस्थित करने के लिए अच्छा समय है। मन में स्थिरता की जरूरत महसूस होगी। बाहर की भागदौड़ के बीच आप अपने सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करेंगे। करियर का दबाव मौजूद रहेगा, लेकिन उसका असर घर के माहौल पर न आने दें। चंद्रमा मन और घर दोनों को सक्रिय कर रहा है, इसलिए भावनाएं सामान्य से ज्यादा असर डालेंगी। अच्छी बात यह है कि मित्र, नेटवर्क और करीबी लोगों से सहयोग मिलता दिख रहा है। किसी उपयोगी सलाह, संपर्क या जानकारी से फायदा हो सकता है। अगर संपत्ति, घर बदलने, किराए, मरम्मत या घरेलू सामान जैसी बातों पर सोच रहे हैं, तो दिन उपयोगी जानकारी दे सकता है। तुरंत फैसला जरूरी नहीं। सूर्य काम के क्षेत्र में सक्रिय है, इसलिए जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी। बस भीतर की शांति को पहले रखें, तभी बाकी काम भी सुचारु रहेंगे।
कन्या राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का साथ सुकून देगा। आपका झुकाव भी भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे की तरफ रहेगा। अगर कुछ समय से आप दोनों के बीच व्यस्तता के कारण दूरी थी, तो आज खुलकर बात करना अच्छा रहेगा। साथी का सहयोग व्यवहारिक रूप में भी दिख सकता है, जैसे किसी काम में मदद, सलाह या आपके पक्ष को समझना। परिवार के साथ बैठकर छोटी-सी प्लानिंग या भोजन का समय रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा सच्ची बातचीत असर करेगी। किसी बात को मन में रखने के बजाय साफ लेकिन नरम तरीके से कहें।
कन्या राशि का करियर राशिफल
कामकाज का पक्ष मजबूत है, लेकिन मन घर की तरफ ज्यादा जा सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां, समीक्षा, रिपोर्ट, प्रस्तुति या वरिष्ठों से जुड़ी बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप अगर तैयारी के साथ जाएंगे, तो अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। जो लोग टीम या नेटवर्क के सहारे काम करते हैं, उन्हें सहयोग मिलने के संकेत हैं। कारोबारियों के लिए संपर्क बढ़ाना और पुराने ग्राहकों से जुड़ना फायदेमंद हो सकता है। छात्रों के लिए दिन थोड़ा मिला-जुला है। पढ़ाई के लिए माहौल तो मिलेगा, लेकिन ध्यान जल्दी भटक सकता है। घर की आवाजाही, मोबाइल या निजी सोच बीच में आएगी। छोटे समय खंड बनाकर पढ़ना और लिखित अभ्यास करना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिल सकती है। किसी पुराने स्रोत, परिवार की मदद, वापसी भुगतान या छूटी हुई रकम का संकेत बन सकता है। घर, जमीन, मरम्मत, साज-सज्जा या घरेलू सुविधा पर खर्च की योजना बने, तो शर्तें अच्छी तरह जांच लें। लाभ की संभावना है, लेकिन हर बात लिखित और स्पष्ट रखना जरूरी है। आय पक्ष स्थिर रह सकता है। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी या मूड के खर्च से बचना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन का असर शरीर पर जल्दी दिखेगा। इसलिए भावनात्मक थकान को पहचानना जरूरी है। घर में रहकर आराम, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए बहुत काम आएगी। गर्दन, पीठ या लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाली जकड़न जैसी छोटी बातें परेशान कर सकती हैं। थोड़ा स्ट्रेच, साफ दिनचर्या और शाम को शांत माहौल आपको संतुलित रखेगा। कैफीन कम लें तो नींद बेहतर होगी।
आज की सलाह: घर की शांति बचाए रखें और हर बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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