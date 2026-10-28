आज कन्या राशि वाले रहें एकस्ट्रा अलर्ट लाभ की संभावना को निश्चित प्राप्ति मानकर खर्च न बढ़ाएं
Virgo Horoscope in Hindi: दूसरों की गति देखकर अपनी पढ़ाई की योजना बार बार बदलने के बजाय निर्धारित अभ्यास की समीक्षा करें।
अट्ठाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के नौवें भाव में रहेगा। सीखने, मार्गदर्शन लेने और किसी विषय का व्यापक संदर्भ समझने में रुचि हो सकती है। सलाह तभी उपयोगी होगी जब वह आपकी जरूरत और परिस्थितियों से मेल खाए। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। जानकार लोगों से संपर्क और लक्ष्य की दिशा में प्रयास सहायक हो सकते हैं, लेकिन अपेक्षा से अधिक आय या विशेष सम्मान निश्चित नहीं हैं। उपयोगी सूचना को व्यावहारिक कदम में बदलने पर ध्यान दें। मन में कई योजनाएं हों तो उनकी सूची बनाकर एक विषय चुनें। हर दिशा में एक साथ बढ़ना जरूरी नहीं।
कन्या करियर राशिफल
किसी अनुभवी व्यक्ति की प्रतिक्रिया लेने से पहले अपना प्रश्न स्पष्ट करें। यदि नया अवसर सामने आए तो भूमिका, अपेक्षित परिणाम और आवश्यक कौशल समझें। परिचित का सुझाव शुरुआत हो सकता है, अंतिम जांच नहीं। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी, ग्राहक संबंध और समझौतों में भरोसेमंद सीमाएं तथा जिम्मेदारी निभाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसे संबंध टूटने का संकेत न मानें। साझा काम में समीक्षा कौन करेगा और संशोधन का उत्तर कौन देगा, यह तय करें। विद्यार्थी मार्गदर्शक से कठिन अवधारणा समझने के बाद उसका उदाहरण स्वयं बनाएं। उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण चुन रहे हों तो पाठ्यक्रम, मान्यता और वास्तविक उपयोगिता देखें। तैयारी की कमी पहचानना भी प्रगति का हिस्सा है।
कन्या राशि का धन राशिफल
लाभ की संभावना को निश्चित प्राप्ति मानकर खर्च न बढ़ाएं। यदि किसी संपर्क से काम मिलने की चर्चा है तो भुगतान की शर्त और वास्तविक पुष्टि आने दें। वक्री बुध तुला राशि के दूसरे भाव में है। बजट, बिल, मूल्य या पारिवारिक आर्थिक बातचीत में पुराने विवरण फिर जांचना उपयोगी हो सकता है। लिखी हुई रकम और मौखिक सहमति का मिलान करें। किसी छोटे अंतर को अनदेखा करने के बजाय शांत ढंग से स्पष्ट कराएं। निवेश केवल सामाजिक चर्चा या संभावित लाभ देखकर न चुनें। अपनी अवधि, जोखिम सहने की क्षमता और जरूरी नकदी समझें। उपयोगी लक्ष्य के लिए बचत अलग रखें। किसी साझा खरीद में अपना हिस्सा तय करने से पहले कुल लागत पूछें।
कन्या राशि का लव राशिफल
मतभेद हो तो उसे रिश्ते के भविष्य का अंतिम निष्कर्ष न बनाएं। साथी से जिम्मेदारी पर बात करते समय काम, समय और अपेक्षा स्पष्ट रखें। अस्पष्ट शिकायत के बजाय बताएं कि किस व्यवहार में बदलाव चाहिए और आपकी ओर से क्या संभव है। यदि संतान से जुड़ी अच्छी खबर या उपलब्धि मिले तो उसकी मेहनत को महत्व दें, तुलना का दबाव न बढ़ाएं। अविवाहित पाठक किसी परिचय में साझा मूल्यों को समझने के लिए समय लें। किसी वरिष्ठ या परिवारजन की राय सुन सकते हैं, लेकिन निजी निर्णय के लिए संबंधित व्यक्ति से सीधी बातचीत भी जरूरी है। सलाह और हस्तक्षेप के बीच अपनी सीमा विनम्रता से बताएं।
कन्या राशि का हेल्थ राशिफल
राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक जिम्मेदारियों के साथ आराम और निजी समय व्यवस्थित रखने की जरूरत दिखाती है। काम की सूची पूरी करने के प्रयास में नींद या भोजन की नियमितता न बिगाड़ें। मन बेचैन हो तो एक साथ कई सूचनाएं लेने के बजाय शांत गतिविधि चुनें। शारीरिक गतिविधि अपनी क्षमता के अनुसार रखें और असुविधा होने पर जोर न लगाएं। किसी परेशानी को सामान्य मानकर लगातार न टालें, जरूरत हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। अगले काम लिखकर अलग रखने से मानसिक बोझ घटाने में मदद मिल सकती है।
क्या करें
उपयोगी सलाह की विश्वसनीयता जांचकर उसका छोटा प्रयोग करें। साझा काम की जिम्मेदारी लिखित रखें और मुख्य लक्ष्य की प्रगति दर्ज करें। परिवार में अपेक्षा बताने के साथ सहयोग का ऐसा तरीका सुझाएं जो सबके लिए संभव हो।
क्या न करें
भाग्य या परिचय के भरोसे तैयारी अधूरी न छोड़ें। अपेक्षित आय को उपलब्ध पैसा न समझें। साथी की एक असहमति को स्थायी समस्या बताने या किसी तीसरे व्यक्ति की राय को अंतिम निर्णय बनाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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