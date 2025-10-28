Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today 28 october 2025 aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal in hindi
कन्या राशिफल 28 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वालों पर पैसों की बरसात, खर्चे भी बढ़ेंगे

कन्या राशिफल 28 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वालों पर पैसों की बरसात, खर्चे भी बढ़ेंगे

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों पर पास पैसों की बरसात होगी 

Tue, 28 Oct 2025 06:04 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 28 October 2025: आप सही फैसला लेंगे। रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ बैठकर सोल्व करें। आपका फाइनेंशियल स्टेट्स बैलेंस रहेगा। आपकी हेल्थ आपको आज परेशानी दे सकती है। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। ऑफिस में नए टास्क लें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें।

कन्या लव राशिफल

आज आप रोमांटिक हैं और आपकी लवलाइफ में इसका असर साफ दिखाने लगता है। कुछ महिलाओं को आज प्यार भी हो सकता है। आज अपना लवअफेयर अपमे पैरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। इससे आपका लवअफेयर मजबूत होगा। आज पुराने रिश्ते में भी वापस जाने के चांस बन रहे हैं। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति पर खास नजर रखनी चाहिए, जिससे आपकी शादीशुदा लाइफ बच सके।

कन्या करियर राशिफल

आज आपका कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। नया काम आपके सामने आएगा। आईटी और हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल को विदेश में ट्रांसफर होने के मौके मिल सकते हैं, जबकि एनीमेशन, आर्किटेक्चर, लीगल, एविएशन से जुड़े प्रोफेशनल लाइफ में सैलरी हाइक होगी। सटूडेंटस को पढ़ाई में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दूसरी जगह पर भी बढ़ाएंगे, इसलिए नए एरिया लोकेशन पर पैसा निवेश कर सकते हैं।

कन्या मनी राशिफल

आज कन्या राशि वालों पर पैसों की बरसात, पैसा आपके पास एक जगह से नहीं, दूसरे जगहों से भी आएगा। लेकिन आपके खर्चे भी इस समय बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बुरे समय के लिए पैसों को बचाकर रखना चाहिएआपको बड़े निवेश को लेकर खास सावधान रहना चाहिए। मेल लोगों को आज मेडिकल के खर्चों को निपटने के लिए पैसा चाहिए होगा। दान के लिए आप पैसा भी दे सकते हैं। आज दोपहर के समय के समय आप बच्चों में संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 28 अक्टूबर : तुला राशि वालों की लवलाइफ में परेशानियां शुरू होंगी

कन्या हेल्थ राशिफल

हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के बाद भी आपके मेडिकल इश्यू होंगे, खासकर हार्ट और लंग से जुड़ी दिककत हो सकती है।जिन लोगों को शुगर हैै, उन लोगों को अपनी डाइट और वेजिटेबल डाइट को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। आज आपके काम में दर्द हो सकता है, जिसके लिए आपको मेडिकल एक्सपरट से सलाह लेनी होगी।महिलाओं में स्किन रैशेज हो सकते हैं। जो लोग वेकेशन पर गए हैं, उन्हें अंडरवॉटर एक्टिविटीज में खास सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kanya Rashi Virgo Zodiac Virgo Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने