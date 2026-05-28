कन्या राशिफल 28 मई 2026:कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj ka kanya Rashifal : आपके लिए अत्यंत शुभ और सफलता से भरा रहेगा।आज आपकी कुंडली के गोचर में ग्रहों का बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली संयोग बना हुआ है।
Aaj ka Kanya rashi ka rashifal 28 May 2026: कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य और कर्म का एक बहुत ही सुंदर मिलाजुला रूप है। आज के दिन आपको विशेष रूप से दो चीजों से बचने की सलाह दी जाती है: पहला, निवेश को अभी पूरी तरह रोक दें, और दूसरा, अपनी जुबान पर काबू रखें यानी बातचीत के दौरान वाणी की मधुरता बनाए रखें। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो राजनीतिक, पारिवारिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और सफलता से भरा रहेगा।आज आपकी कुंडली के गोचर में ग्रहों का बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली संयोग बना हुआ है। कन्या राशि के द्वादश भाव में केतु देव विराजमान हैं। आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जबकि छठे भाव में राहु देव की स्थिति है। सप्तम भाव में शनि देव अपनी ही गति से संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में मंगल देव बैठे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश बुध देव, सूर्य देव के साथ मिलकर भाग्य भाव यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपके दशम भाव (कर्म भाव) में शुक्र और गुरु जैसे दो बेहद शुभ ग्रहों की युति बनी हुई है।
Virgo Horoscope Love, कन्या लव राशिफल
प्रेम और आपसी संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत और परिपक्वता लेकर आने वाला है। आपके पंचमेश के सप्तम भाव में जाने की वजह से आपका प्रेम अब गहराई पकड़ रहा है और पूरी तरह परिपक्व हो रहा है। इस समय प्रेम की स्थिति इतनी अच्छी है कि जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनका प्रेम अब विवाह में बदलने को पूरी तरह तैयार है। वहीं जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम नए सिरे से पनप रहा है। यानी अगर आप प्रेम में हैं तो विवाह की तरफ बढ़ेंगे और यदि विवाहित हैं तो आपसी प्यार और समीपता बहुत बढ़ेगी। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। जो लोग पूरी तरह सिंगल हैं, उन्हें नए रिश्तों के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए; अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। इस दौरान जो छोटे-मोटे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, उन पर बहुत सोच-विचार और ख्याल करके ही आगे बढ़िएगा।
Virgo Horoscope money, career, कन्या मनी करियर राशिफल
व्यापार और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का समय आपके लिए बड़े शुभ परिणाम लेकर आया है। आपका व्यापार बहुत ही शानदार और सुचारू रूप से चल रहा है। अभी आप जिस भी बिजनेस या काम-काज में लगे हैं, उसे इसी तरह सुचारू रूप से चलाते रहिए, यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी और मुनाफेदार साबित होगा। इस समय आपको मजबूत राजनीतिक लाभ मिल रहे हैं, सरकार या प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है और साथ ही पिता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। ये सारी चीजें आपके करियर में शुभता लेकर आ रही हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। निवेश (इन्वेस्टमेंट) के लिए यह बिल्कुल भी उचित समय नहीं है, ग्रहों के अनुसार धन हानि के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए अभी किसी भी तरह का निवेश रोक दीजिए, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है।
Virgo Horoscope health, कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी सुखद और सकारात्मक रहेगा। आपके लग्नेश की उपस्थिति नवम भाव (भाग्य भाव) में होने की वजह से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे और किसी भी तरीके की कोई बड़ी दिक्कत या परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि, सप्तम भाव में बैठे शनि देव के प्रभाव के कारण आपको हड्डियों या जोड़ों से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी हड्डियों की स्थिति और जोड़ों के दर्द का थोड़ा ख्याल रखें। शनि देव को प्रणाम करने और उनकी आराधना करने से इस परेशानी में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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