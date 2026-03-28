कन्या राशिफल 28 मार्च: कन्या राशि आज सुबह में आएंगी कुछ दिक्कतें, काम की खूब होगी तारीफ
Virgo Horoscope today 28 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope Today 28 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल 28 मार्च: अपनी लव लाइफ को किसी भी तरह की उथल-पुथल से दूर रखें। आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका पार्टनर अच्छे मूड में रहे। आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। धन और सेहत, दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रोमांस से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। आज के दिन ये क्लियर करें कि आप अपने प्रेमी के साथ रहें। चुनौतियों के बावजूद, आप अपने करियर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।
कन्या राशि आज सुबह में आएंगी कुछ दिक्कतें, काम की खूब होगी तारीफ
कन्या राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपके रिश्ते में कुछ अच्छे मोमेंट्स आ सकते हैं। अहंकार से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करें। हो सकता है कि आज आपका पार्टनर आपसे अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करने की उम्मीद करे। अगर आपने अभी-अभी किसी नए रिश्ते में कदम रखा है, तो एक अच्छे वक्ता होने के साथ-साथ एक अच्छा श्रोता भी बनें। अपने पार्टनर को लाड़-प्यार दें और उन पर स्नेह बरसाएं। इससे आपका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। कुछ रिलेशनशिप में अहंकार से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिन्हें आपको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना होगा। मैरिड महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए अपने पति पर नजर रखने की आवश्यकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ होगी। अहंकार से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। एनिमेशन, आईटी, सिविल इंजीनियरिंग और वेब डिजाइन के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल जातकों को आज क्लाइंट के ऑफिस जाना पड़ सकता है। अगर आप अधिक पहचान या तारीफ चाहते हैं, तो ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और मीटिंग्स में अपने विचारों को खुलकर शेयर करें। अपने आइडिया को प्रेजेंट करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी कोई टिप्पणी किसी सहकर्मी को नाराज कर सकती है। स्टूडेंट्स को परीक्षाएं थोड़ी कठिन लग सकती हैं, लेकिन वे उन्हें सफलतापूर्वक पास कर लेंगे।
कन्या राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज सुबह के टाइम में आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको अपने खर्चों में कटौती करने की आवश्यकता होगी। आज बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से बचें। आप अपने धन का उपयोग घर की मरम्मत करवाने या घर के अंदरूनी हिस्सों को नया रूप देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी की वस्तुओं पर बहुत अधिक खर्च न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें।
कन्या राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
आपको अपनी लाइफस्टाइल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। हेल्दी डाइट अपनाएं, जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, वे आज इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। खूब सारा पानी पिएं और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने भोजन में अधिक से अधिक फल और सब्जियों को शामिल करें। आपको लिवर और सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की साहसिक गतिविधियों को करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उम्रदराज जातकों को भी ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट