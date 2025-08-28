कन्या राशिफल 28 अगस्त 2025: आज लवर के साथ कहासुनी, टीम मीटिंग में आएगा गुस्सा, कंट्रोल करें

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज आपको पार्टनर की बात सुनने और समझने की जरूरत है जानें करियर , लव और मनी लाइफ के बारे में,

Virgo Horoscope Today 28 August 2025, कन्या राशिफल 28 अगस्त 2025: आज लवलाइफ में अच्छे पलों को जिएंगे। धन को इस समय सावधानी से संभालें। लव रिलेशनशिप में अभी अच्छे और बुरे कई तरह के ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। समृद्धि आज रहेगी,लेकिन आपको हेल्थ को लेकर परेशानी होगी।

कन्या लव राशिफल आज ईगो से जुड़े मामले रहेंगे। आज आपका लवर आपकी किसी बात या शब्द को गलत समझ लेगा और फिर उसका दोपहर के समय आप दोनों में इश्यू हो सकते हैं। आज आप अपने एक्स लवर के साथ पुराने मसलों को भी सुलझा सकते हैं, जिससे पुराने लव रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत हो सकती है। विवाहित महिलाएं भी फैमिली लाइफ को अपनाने पर विचार कर सकती हैं। कुछ लंबे समय के रिलेशनशिप आज फेल हो सकते हैं। ऑफिस रोमांस आपके लिए गलत साबित हो सकता है, इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब हो सकती हैं।

कन्या करियर राशिफल काम के प्रति आपका जो समर्पण है, उसको लेकर आज सीनियर्स सवाल करेंगे, टीम मीटिंग्स में आपको गुस्सा भी आ सकता है। आपको अपनी गुस्सा कंट्रोल में रखना है, वरना आपका प्रोफाइल खराब होगा। कुछ कोरपोरेट अधिकारियों के खिलाफ आज कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। टीम मीटिंग्स में रिस्पॉनिसिव रहें। अपने ओपिनियन को खुलकर जाहिर करें। यह आपके मैनेजमेंट के नोटिस में आएगा। आज सरकारी अधिकारी अपनी लोकेशन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। छोटे लाभ के चक्कर में आज अपनी नैतिकता ना छोड़ें

कन्या मनी राशिफल आर्थिक तौर पर आप अच्छी पॉजिशन में है, इसका मतलब है कि आपके पास पैसा एक जगह से नहीं कई जगहों से आ रहा है। कुछ महिलाएं आज ज्वैलरी में निवेश करने और रिअल एस्टेट में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बुरे दिनों के लिए पैसा बचाकर रखें। घर के बुजुर्ग अपना पैसा बच्चों के नाम करने के बारे में सोचेंगे। बिजनेसमैन को पैमेंट से जुड़ी कोई दिक्कत रहेगी, दोपहर का समय बिजनेसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

कन्या हेल्थ राशिफल आज हेल्थ से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है। आज आपको हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आपको शराब और तंबाकू दोनों को छोड़ने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आज आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मामूली जलन या कट लग सकते हैं।