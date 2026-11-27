आज (27 नवंबर 2026) कन्या राशि को मार्गी शुक्र स्नेह और शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा
Virgo Horoscope in Hindi:शुक्र अभी मार्गी हो तो आपकी राशि में इससे ऐसा खर्च बढढ सकता है, जो आपने शौक पर या सुख सुविधाओं पर करें
घर में पिता की सेहत में सुधार की संभावना राहत देगी और काम को लेकर आपकी चिंता दूर होगी। कामकाज की परिस्थितियां बेहतर होने के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेगा और उनके सहयोग से करियर की दिशा को मदद मिलने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी। आज काम में व्यस्त रहेंगे, फिर भी मन में प्रेम का भाव रहेगा। जीवनसाथी का साथ अच्छा लगेगा। सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी गुरु निजी मामलों और आराम की जरूरत सामने लाएगा। खर्च ऊंचा रहने की संभावना है, जबकि किसी अच्छे उद्देश्य पर रकम लगाना उचित लगेगा।
कन्या करियर राशिफल में क्या है
काम करने की व्यवस्था बेहतर होने के योग हैं। जो चिंता मन पर हावी थी, उसकी पकड़ छूटेगी और सामने की जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट लगेगी। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में रहेंगे। उनसे सहयोग मिलने की संभावना काम की परिस्थितियां सुधारने में उपयोगी होगी। व्यस्तता बढ़ेगी और अपनी भूमिका निभाने में समय बीतेगा। आपके काम पर लोगों का ध्यान जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे सामने आकर किए जाने वाले काम अच्छे चलेंगे। अपनी बात रखने और जिम्मेदारी संभालने के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। विषय पर बैठने के बाद एकाग्रता रहेगी। आज सबसे अहम काम पहले हाथ में लें। चिंता घटने से काम की गति को लेकर आपका अनुभव बेहतर रहेगा।
कन्या धन राशिफल में क्या है
खर्च ऊपर रहने की संभावना है। निजी जरूरत और आराम की व्यवस्था पर रकम लगाने का विचार होगा। किसी अच्छे काम में आर्थिक सहयोग देना उचित लगेगा और उससे संतोष मिलेगा। परिवार की पसंद भी पैसे के फैसले में शामिल होगी। तुला राशि के दूसरे भाव में स्वराशि का मार्गी शुक्र स्नेह और सुख सुविधा के साथ शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। कोई पसंद की चीज आकर्षित करेगी और उसे लेने का मन होगा। जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने या लेने के योग हैं, हालांकि इसका निश्चित नतीजा मानना ठीक नहीं होगा। खर्च की सीमा पहले तय करें। चेतावनी साफ है, काम सुधरने की उम्मीद को अभी उपलब्ध रकम समझकर खर्च बढ़ाना आर्थिक दबाव दे सकता है।
कन्या लव राशिफल में क्या है
मिजाज रोमानी रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने में खुशी होगी और दिन की बात साझा करना अच्छा लगेगा। काम की व्यस्तता के बाद उनका साथ मन को सुख देगा। चिंता दूर होने का असर बातचीत पर भी दिखाई देगा। साथ बैठने पर ध्यान केवल परेशानियों पर नहीं टिकेगा और रिश्ते का अपनापन महसूस होगा। पिता की सेहत में सुधार की संभावना घर में राहत का विषय बनेगी। माता की देखभाल का ध्यान भी रहेगा। व्यस्त समय में परिवार की बात मन में आएगी। जीवनसाथी के लिए कुछ समय पहले से तय कर लें। आज उनके साथ रोज की चर्चा में भी प्रेम का रंग रहेगा। काम और घर के बीच यह निकटता दिन का सुखद हिस्सा होगी।
कन्या हेल्थ राशिफल में क्या है
चिंता दूर होने से मन हल्का रहेगा। काम की सक्रियता बढ़ने के कारण विश्राम के लिए समय कम पड़ने की संभावना है। नींद पूरी रखने की जरूरत रहेगी। निजी काम दिन ढलने के बाद भी ध्यान मांगेंगे और आराम पीछे खिसक सकता है। सोने का समय तय रखें। माता की सेहत को लेकर सावधानी का ध्यान बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग मानसिक राहत देंगे। परिवार और काम के बीच समय बांटना पड़ेगा, इसलिए अपनी दिनचर्या पर भी नजर रहेगी। दिन भर की व्यस्तता के बाद शांत वातावरण अच्छा लगेगा। काम बेहतर चलने की उम्मीद से उत्साह रहेगा। निजी समय मिलने पर मन का हल्कापन अधिक साफ महसूस होगा और जीवनसाथी की संगत अच्छी लगेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र