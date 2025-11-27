Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope Today 27 November 2025 aaj ka Kanya Rashifal future Predictions
कन्या राशिफल 27 नवंबर: कन्या राशि वाले पैसों को लेकर बनाए सही प्लान, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

कन्या राशिफल 27 नवंबर: कन्या राशि वाले पैसों को लेकर बनाए सही प्लान, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को पैसों को लेकर सही प्लान बनाने की जरूरत है।

Thu, 27 Nov 2025 06:48 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 27 नवंबर 2025: आज प्यार में बिना शर्त स्नेह दिखाएं। इसका सीधा असर रिश्ते पर दिखाई देगा। काम में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहना जरूरी है। सेहत में थोड़ी परेशानी रह सकती है। रिश्ते में आज थोड़ा संवेदनशील रहें और पार्टनर की इच्छाओं और उम्मीदों को समझें। करियर में सफलता के संकेत हैं। पैसों को लेकर सही प्लान बनाना जरूरी है, और सेहत आज सही नहीं कही जा सकती है।

लव राशिफल: रिश्ते में आज आपका व्यवहार सबसे बड़ा रोल निभाएगा। अगर माहौल तनाव वाला हो जाए तो शांत रहें और पार्टनर का मूड अच्छा रखने की कोशिश करें। रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाना जरूरी है। इससे बंधन और मजबूत होगा। पार्टनर को पूरी पर्सनल स्पेस और आजादी दें, यही रिश्ते में खुशी लाने का काम करेगा। आज आप अपने रिश्ते के बारे में घरवालों से भी बात कर सकते हैं। सिंगल लड़कियों को आज किसी पार्टी या फंक्शन में अच्छा प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: आज काम में अलग-अलग तरह के संकट आ सकते हैं, जिन्हें हैंडल करने के लिए सही प्लान चाहिए। मैनेजमेंट अगर आपकी बात न माने तो हिम्मत मत हारिएगा। बैंकरों, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिलीवरी मैनेजर्स के लिए दिन काफी बिजी रहेगा।हेल्थकेयर सेक्टर वाले किसी नई लोकेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। टीम में ईगो क्लैश प्रोजेक्ट की स्पीड को धीमी कर सकता है। इससे दबाव बढ़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए दिन अच्छा है।

आर्थिक राशिफल: पैसों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आप रोजमर्रा के खर्च अच्छे से संभाल लेंगे।आज किसी बड़े निवेश का फैसला टालना ही सही रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई आर्थिक विवाद सुलझ सकता है। किसी दोस्त के साथ पैसे की गलतफहमी हो तो आज क्लियर कर लें। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की संभावना है। टेक्सटाइल, फूड, प्लास्टिक और फर्नीचर से जुड़े व्यापारियों को अच्छी कमाई होगी। बिजनेसमैन फंड को लेकर सावधान रहें। दिन के दूसरे भाग में नए डील्स साइन करने का अच्छा मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव रह सकता है।सीनियर लोगों को भारी सामान उठाते समय सतर्क रहना चाहिए। ऐथलीट्स को हल्की चोट लग सकती है, पर यह गंभीर नहीं होगी। बहुत तला–भुना और बाहर का खाना आज अवॉयड करें।कुछ लोगों को कान दर्द या पाचन समस्या हो सकती है- खासकर दोपहर के बाद।

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
