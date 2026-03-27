कन्या राशिफल 27 मार्च 2026:कन्या राशि वालों के पास पैसा कई सोर्स से आएगा, लवलाइफ में हलचल, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। कन्या राशि वालों के पास पैसा कई सोर्स से आएगा, लवलाइफ में हलचल, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन
Virgo Horoscope Today 27 March 2026 कन्या राशि वाले मास्टरस्ट्रोक को बहुत पसंद करते हैं। आपको लवलाइफ तो सेफ और आगे बढ़ने देना है। आज काम में चैलेंज भी आ सकते हैं, इन चैलेंज को तुरंत सैटल करें, तो आपके लिए ठीक होगा। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है। आज रिलेशनशिप में कोईबड़ी दिक्कत परेशान नहीं करेगी। ऑफिस में मिलने वाले नएचैलेंज आफको मजबूत बनाएंगे। आर्थिक तौर पर आप सेफ हैं। आपकी हेल्थ सही रहेगी ।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आपको लवर के सामने अगर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना हैं, तो आज थोड़ा संभलकर करें, इससे आपकी लवलाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। आपकी इस बात से ही नहीं आप किसी बाहर वाले की द्खल से भी आज परेशान रहेंगे, आपको इसको जल्द से जल्द हटाना बहुत जरूरी है। आज लवर को गिफ्ट देकर सरप्राइज दें। आज कुछ लोग एक्स लवर के साथ अपने सभी इश्यूज को सुलझाकर खुश होंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इससे आपकी अभी की लवलाइफ खराब ना हो। आज पैरेंट्स के सपोर्ट से कई लव अफेयर के लिए टर्निंग प्वाइंट रहेगा।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आज ऑफिस जाकर नए काम करें और कुछ काम के लिए आपको खास डेडलाइन भी मिलेगी। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स की दिक्कत भी झेलनी पड़ सकती है। आपको ऑफिस में कोवर्कर के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपतो इसके लिए अपनी बात से नहीं पर्फोर्मेंस से जवाब देना है। फोटोग्राफर, हेल्थकेयर , शेफ, आर्किटेक्ट, कॉपी राइटर, टेक्निशयन, एकेडमिशयन, के पास मौके आएंगे, जब वो अपने काम से सभी चीजों का जवाब दे देंगे। आज स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज में एडमिशन के लिए भी अच्छी खबर मिल सकती है।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज आर्थिक विवादों को बढ़ाने नहीं सुलझाने के बारे में सोचों। आपके पास पैसा कईसोर्स से आएगा। दोपहर का समय प्रोपर्टी को खरीदने और बेचने दोनों के लिए अच्छा है। आप चाहे तो आज ज्वैलरी भी खरीद सकते हैं। महिलाओं को पैसा दान में देने के लिए आज अच्छा समय है या किसी के साथ आर्थिक तौर पर कोई विवाद है, तो आज उसे सुलझा लें। आपको बिजनेस में आज पैमेंट से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती हैं। बिजनेसमैन को इन्हें सुलझाने में दिक्कत हो सकती है।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आपकी हेल्थ गुड शेप में रहेगी। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रहना होगा। आपको हैवी चीजों को आज नहीं उठाना है। बुजुर्गों को कम से कम चीनी खानी चाहिए। आपको दवाओं को समय पर लेना है, किसी भी हालत में दवा मिस ना करें। गर्भवती महिलाओं को आज टूव्हीलर पर चढ़ते समय खास तौर पर सावधान रहना चाहिए? बच्चों में आज वायरल फीवर और गले में दर्द की दिक्कत गो सकती है। महिलाओं को किचन में काम करते हुए भी सावधान रहना चाहिए, आपको किचन में हाथ जलने का खतरा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट