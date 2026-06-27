कन्या राशिफल 27 जून 2026: कन्या राशि वालों की मेहनत लाएगी रंग, जीवन में होंगे बड़े बदलाव
Virgo Horoscope Today: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और कामकाज में प्रगति के संकेत दे रहा है। मेहनत का फल मिलने की संभावना है और महत्वपूर्ण फैसलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
Virgo Horoscope Today 27 June 2026, Kanya Rashifal: दिन में एक साथ दो तरह की भावनाएं चल सकती हैं। एक तरफ भीतर थोड़ी बेचैनी, आलस या अनमना भाव रह सकता है। दूसरी तरफ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप कोई स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में दिखेंगे। यही मिश्रित स्थिति आपको आगे बढ़ाएगी। शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप काम में लगेंगे, गति बनती जाएगी। छोटी यात्राएं, जरूरी बातचीत, संदेश, कॉल, डॉक्यूमेंट या मीटिंग आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाई-बहन, मित्र या करीबी संपर्क से मदद मिलने के संकेत हैं। किसी बात को लेकर आप पहले हिचकिचा सकते हैं, फिर अचानक ठोस रुख भी ले सकते हैं। चंद्रमा प्रयास और संचार को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन का फायदा उसी को मिलेगा जो बात को स्पष्ट रखे और काम को टाले नहीं। करियर से जुड़ा सूर्य आपकी छवि पर रोशनी डाल रहा है, इसलिए जो भी करें, व्यवस्थित और जिम्मेदार ढंग से करें। धीरे शुरू होकर भी दिन उपयोगी साबित हो सकता है।
कन्या राशि का लव राशिफल
रिश्तों में स्थिति सामान्य रह सकती है। बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखते, लेकिन संवाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण रहेगी। जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की बातों पर सहमति बनानी होगी। छोटी-छोटी बातों में कमी निकालने के बजाय सहयोग का भाव रखें। प्रेम संबंधों में आपको अपने मन की बात कहने के लिए थोड़ा साहस जुटाना पड़ सकता है। अच्छा यह रहेगा कि संकेतों और अनुमान पर न चलें, सीधी और शांत बात करें। बच्चों से जुड़ी खुशी या संतोष मिल सकता है। परिवार में किसी युवा सदस्य की प्रगति से मन प्रसन्न हो सकता है। अगर आप थकान या बेचैनी में हैं, तो उसका असर रिश्तों की भाषा पर न पड़ने दें। नरमी रखेंगे तो तालमेल बना रहेगा।
कन्या राशि का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से यह दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप किसी काम को लेकर ठोस निर्णय लेने के मूड में रहेंगे। मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, पर उसका रास्ता साफ भी दिखेगा। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालेंगे, बशर्ते टालमटोल छोड़ दें। सीनियर के सामने आपकी तैयारी और अनुशासन काम आएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। पढ़ाई में लक्ष्य स्पष्ट रहेगा और जो लोग परीक्षा, आवेदन, प्रोजेक्ट या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी कोशिशों का भरोसा बना रहेगा। बच्चों या युवा विद्यार्थियों के प्रदर्शन से संतोष मिल सकता है। नेटवर्क, मित्र या समूह से सहयोग भी मिलेगा। बुध, गुरु और शुक्र लाभ के संकेत दे रहे हैं, इसलिए सही लोगों से जुड़ना, सही सलाह लेना और समय पर काम जमा करना फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और यही इस समय की सबसे व्यावहारिक सच्चाई है। अचानक लाभ की उम्मीद पर चलने के बजाय नियमित आय, साइड काम, प्रोजेक्ट या मेहनताना जैसे रास्ते बेहतर रहेंगे। खर्चों को लेकर अनुशासन जरूरी है। छोटी यात्रा, संचार, कामकाज या बच्चों से जुड़े खर्च हो सकते हैं। बचत तभी बढ़ेगी जब आप अनावश्यक खरीदारी रोकेंगे। किसी योजना में निवेश से पहले नियम और जोखिम को समझ लें। कमाई के मौके हैं, लेकिन वे प्रयास मांगेंगे।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी और आलस साथ-साथ महसूस हो सकते हैं। ऐसे में शरीर से ज्यादा रूटीन को संभालना जरूरी है। देर तक टालने से थकान और बढ़ेगी। हल्की वॉक, सुबह की स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन आपको स्थिर करेंगे। पानी कम न करें। मन में बहुत बातें चलें तो उन्हें लिख लेना भी राहत देगा। पर्याप्त नींद से अगले दिन की ऊर्जा बेहतर रहेगी।
आज की सलाह: काम टालें नहीं, छोटी शुरुआत करें और अपनी ऊर्जा को स्पष्ट लक्ष्य में लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र