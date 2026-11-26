आज (26 नवंबर 2026) कन्या वालों को शनि के कारण किसी जिम्मेदारी के लिए हामी भरते समय भारी लगेगा
Virgo Horoscope in Hindi: घर में बातचीत का विषय काम की सफलता से आगे बढ़कर उसकी दिनचर्या तक पहुंचेगा। आपका मन समझाने और अपनी चिंता कहने के बीच रहेगा।
काम पर वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाएंगे। अतिरिक्त स्रोत से आमदनी बढ़ने के योग हैं। कामकाज की यह अनुकूल तस्वीर घर की हर बात में एक जैसा संतोष नहीं देगी। जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा, लेकिन संतान के व्यवहार से आपको प्रसन्नता नहीं होगी। पढ़ने वाले आज धीमे चलेंगे। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि साझेदारी की बात को गंभीर और औपचारिक बनाएगा। आपके वादे का सीधा अर्थ लिया जाएगा और आज किया गया वादा टिकेगा। किसी जिम्मेदारी के लिए हामी भरते समय उसका वजन साफ महसूस होगा। काम में सम्मान मिलने से मन को भरोसा रहेगा, हालांकि परिवार की चिंता बीच बीच में ध्यान खींचेगी।
कन्या करियर राशि आज कैसी है?
वरिष्ठ आपके काम को सम्मान देंगे और उनका सहयोग मिलेगा। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट रहेगी। कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। यह योजना बनाने का संकेत है, तत्काल बड़े परिणाम का दावा नहीं। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मार्गी सूर्य अपनी बात रखने के साहस के साथ अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। किसी वरिष्ठ से बातचीत में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का मन होगा। विद्यार्थी की गति धीमी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के दसवें भाव में आएगा। आरंभ में बुजुर्ग या गुरुजन की बात और सीखने का मन रहेगा, फिर काम सामने आएगा। जरूरी बात संक्षेप में रखें। सामने आकर किए काम के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या धन राशि आज कैसी है?
अतिरिक्त स्रोत से आमदनी बढ़ने की संभावना है। ध्यान रोज की आय से आगे किसी दूसरे उपलब्ध रास्ते की ओर जाएगा। कारोबार का विस्तार सोचते समय पैसे की जरूरत पर भी विचार होगा। आज योजना का आकार स्पष्ट हो सकता है, लेकिन उसके लाभ का कोई तय आंकड़ा संकेत नहीं देता। वरिष्ठ का सहयोग काम के लिए अच्छा रहेगा, उसे तुरंत आर्थिक बढ़ोतरी मान लेना उचित नहीं होगा। साझेदारी से जुड़ी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाएगा। जितनी आर्थिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उतनी ही स्वीकार करें। पैसे के विषय में उत्सुकता रहेगी और अपने काम की संभावनाएं बेहतर लगेंगी। अतिरिक्त आय की उम्मीद मन में रहेगी, जबकि घर की सामान्य जरूरतें भी ध्यान में बनी रहेंगी।
कन्या लव राशि आज कैसी है?
जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा। साथ की बातचीत में भरोसा होगा और संबंध में अपनी भूमिका स्पष्ट महसूस होगी। आज किए वादे का महत्व लंबे समय तक रहने वाला होगा। संतान के व्यवहार से आपका मन खिन्न रहेगा। उसकी किसी बात पर अपनी अपेक्षा और सामने की स्थिति का अंतर चुभेगा। यह खिंचाव जीवनसाथी के साथ मिले सुख से अलग अनुभव होगा। बच्चे की सेहत के प्रति सावधानी जरूरी है। उसकी जरूरत को केवल व्यवहार की नाराजगी में दबाना ठीक नहीं होगा। बच्चे की पूरी बात शांति से सुनें।
कन्या हेल्थ राशि आज कैसी है?
आज अपना ध्यान संतान की सेहत पर अधिक जाएगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखने की जरूरत है, हालांकि किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया गया है। अपनी सेहत में किसी निश्चित बदलाव का भी स्पष्ट संकेत नहीं है। काम की व्यस्तता और बच्चे को लेकर चिंता मानसिक बोझ बढ़ा सकती है। पढ़ाई की धीमी गति को लेकर विद्यार्थियों में खीझ रहेगी। आराम का तय समय बनाए रखें। काम में सम्मान मिलने का सुख मन को सहारा देगा, फिर भी घर की चिंता बार बार याद आएगी। दिन भर अपनी जिम्मेदारियों के बीच आने जाने वाला यह ध्यान थकान जैसा लग सकता है। जीवनसाथी की प्रसन्नता घरेलू माहौल में सहजता का अनुभव कराएगी।
क्या करें
कारोबार के विस्तार की योजना में अपना पहला काम साफ तय करें।
क्या न करें
पढ़ाई की धीमी रफ्तार पर बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से न करें।
कल का राशिफल
कल काम सुधरेगा, चिंता घटेगी। महत्वपूर्ण संपर्क करियर में सहायक होंगे। पिता की सेहत सुधरने के योग हैं, माता की सेहत का ध्यान रखें। पढ़ाई में एकाग्रता और मन में प्रेम रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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