Virgo Horoscope in Hindi: घर में बातचीत का विषय काम की सफलता से आगे बढ़कर उसकी दिनचर्या तक पहुंचेगा। आपका मन समझाने और अपनी चिंता कहने के बीच रहेगा।

काम पर वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाएंगे। अतिरिक्त स्रोत से आमदनी बढ़ने के योग हैं। कामकाज की यह अनुकूल तस्वीर घर की हर बात में एक जैसा संतोष नहीं देगी। जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा, लेकिन संतान के व्यवहार से आपको प्रसन्नता नहीं होगी। पढ़ने वाले आज धीमे चलेंगे। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि साझेदारी की बात को गंभीर और औपचारिक बनाएगा। आपके वादे का सीधा अर्थ लिया जाएगा और आज किया गया वादा टिकेगा। किसी जिम्मेदारी के लिए हामी भरते समय उसका वजन साफ महसूस होगा। काम में सम्मान मिलने से मन को भरोसा रहेगा, हालांकि परिवार की चिंता बीच बीच में ध्यान खींचेगी।

कन्या करियर राशि आज कैसी है? वरिष्ठ आपके काम को सम्मान देंगे और उनका सहयोग मिलेगा। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट रहेगी। कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी। यह योजना बनाने का संकेत है, तत्काल बड़े परिणाम का दावा नहीं। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मार्गी सूर्य अपनी बात रखने के साहस के साथ अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। किसी वरिष्ठ से बातचीत में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का मन होगा। विद्यार्थी की गति धीमी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के दसवें भाव में आएगा। आरंभ में बुजुर्ग या गुरुजन की बात और सीखने का मन रहेगा, फिर काम सामने आएगा। जरूरी बात संक्षेप में रखें। सामने आकर किए काम के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कन्या धन राशि आज कैसी है? अतिरिक्त स्रोत से आमदनी बढ़ने की संभावना है। ध्यान रोज की आय से आगे किसी दूसरे उपलब्ध रास्ते की ओर जाएगा। कारोबार का विस्तार सोचते समय पैसे की जरूरत पर भी विचार होगा। आज योजना का आकार स्पष्ट हो सकता है, लेकिन उसके लाभ का कोई तय आंकड़ा संकेत नहीं देता। वरिष्ठ का सहयोग काम के लिए अच्छा रहेगा, उसे तुरंत आर्थिक बढ़ोतरी मान लेना उचित नहीं होगा। साझेदारी से जुड़ी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाएगा। जितनी आर्थिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उतनी ही स्वीकार करें। पैसे के विषय में उत्सुकता रहेगी और अपने काम की संभावनाएं बेहतर लगेंगी। अतिरिक्त आय की उम्मीद मन में रहेगी, जबकि घर की सामान्य जरूरतें भी ध्यान में बनी रहेंगी।

कन्या लव राशि आज कैसी है? जीवनसाथी खुश और संतुष्ट रहेगा। साथ की बातचीत में भरोसा होगा और संबंध में अपनी भूमिका स्पष्ट महसूस होगी। आज किए वादे का महत्व लंबे समय तक रहने वाला होगा। संतान के व्यवहार से आपका मन खिन्न रहेगा। उसकी किसी बात पर अपनी अपेक्षा और सामने की स्थिति का अंतर चुभेगा। यह खिंचाव जीवनसाथी के साथ मिले सुख से अलग अनुभव होगा। बच्चे की सेहत के प्रति सावधानी जरूरी है। उसकी जरूरत को केवल व्यवहार की नाराजगी में दबाना ठीक नहीं होगा। बच्चे की पूरी बात शांति से सुनें।

कन्या हेल्थ राशि आज कैसी है? आज अपना ध्यान संतान की सेहत पर अधिक जाएगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखने की जरूरत है, हालांकि किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया गया है। अपनी सेहत में किसी निश्चित बदलाव का भी स्पष्ट संकेत नहीं है। काम की व्यस्तता और बच्चे को लेकर चिंता मानसिक बोझ बढ़ा सकती है। पढ़ाई की धीमी गति को लेकर विद्यार्थियों में खीझ रहेगी। आराम का तय समय बनाए रखें। काम में सम्मान मिलने का सुख मन को सहारा देगा, फिर भी घर की चिंता बार बार याद आएगी। दिन भर अपनी जिम्मेदारियों के बीच आने जाने वाला यह ध्यान थकान जैसा लग सकता है। जीवनसाथी की प्रसन्नता घरेलू माहौल में सहजता का अनुभव कराएगी।

क्या करें कारोबार के विस्तार की योजना में अपना पहला काम साफ तय करें।

क्या न करें

पढ़ाई की धीमी रफ्तार पर बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से न करें।