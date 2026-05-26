कन्या राशिफल 26 मई 2026: कन्या राशि के लिए चंद्रमा के राशि में होने से क्या बदलेगा, पढ़ें राशिफल
aaj ka kanya rashifal: कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। ग्रहों का इशारा साफ है कि इस समय भाग्य और कर्म दोनों का आपको पूरा साथ मिल रहा है
Aaj ka kanya rashifal: आज का पूरा दिन आपके लिए चौतरफा खुशियां, आर्थिक समृद्धि और मानसिक संतोष लेकर आने वाला सिद्ध होगा। ग्रहों का इशारा साफ है कि इस समय भाग्य और कर्म दोनों का आपको पूरा साथ मिल रहा है, जिससे आपके सोचे हुए सभी महत्वपूर्ण काम बिना किसी बड़ी बाधा के समय पर पूरे होते चले जाएंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी सीख यही है कि करियर और बिजनेस में मिल रहे इस बेहतरीन समय का पूरा लाभ उठाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्थिक निवेश की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। प्रेम जीवन और दांपत्य सुख का पूरा आनंद लें।
Virgo Horoscope, love, कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि के लिए प्यार में सरप्राइज मिल सकते हैं, फिर वो अच्छे हों, या फिर बुरे। आप लाइफ पार्टनर के साथ एक क्विलिटी टाइम बिताएंगे। चंद्रमा के गोचर को कारण थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आपके दिमाग में कुछ चीजों को लेकर डर और भय बना हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको तनाव से दूर रहना है। रिश्तों के मामले में सितारे आपको मिले-जुले संकेत दे रहे हैं, मौजूदा रिश्ते मजबूत हैं, वहीं नए बदलावों के लिए थोड़ा रुकना बेहतर होगा।
Virgo career Horoscope, कन्या करियर राशिफल
नौकरी और कार्यक्षेत्र में आपके लिए आज का एक्टिविटी से भरा रहने वाला है। आज आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आप कईअच्छे फैसले ले पाएंगे। आपको प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आपको इस मामले में थोड़ा खास ध्यान देना है। अधिकारियों से बनाकर रखें। रिस्क लेने की आदत है तो अभी के समय में ना लें। आपकी छोटी सी एक लापरवाही दिन खराब कर सकती है। अगर स्टूडेंट्स हैं, तो दिन रात एक करके कोशिश करें, आपको सफलता मिलने ही वाली है।
Virgo money Horoscope, कन्या मनी राशिफल
नए व्यापार का उदय और आर्थिक सावधानी आपके लिए आज जरूरी है। आपको बिजनेस बढ़ाने या नया बिजनेस करने का मौका आज मिल सकता है, लेकिन क्या करें, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिसर्च आदि पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्यावसायिक तौर पर यह आपके लिए बहुत अच्छा और उन्नति से भरा समय है। आपका मौजूदा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि आप एक साथ दो अलग-अलग व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कहेंगे कि आपको सावधानी जरूर लेनी हैं।
Virgo health Horoscope, कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों का हेल्थ के नजरिए से दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक रूप से तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होने के कारण मन में अजीबोगरीब ख्याल ला सकता है। मेंटली फिट रहें। गाड़ी ध्यान से चलाएं। अपनी सभी दवाएं समय से लें। बीपी को चेक करते रहें। इसके अलावा खाना सिंपल रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है और कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन एक बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है रक्त से जुड़ी परेशानी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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