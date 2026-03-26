कन्या राशिफल 26 मार्च 2026: कन्या राशि वालों के पास पैसा एक नहीं कई जगह से आएगा, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। कन्या राशि वालों के पास पैसा एक नहीं कई जगह से आएगा, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Virgo Horoscope Today 26 March 2026, अपने सपनों का पीछा करों और उसे पाने की कोशिश करो। आपको रिलेशनशिप में जो समस्याएं हैं, उनका पता लगाना है और उनको अच्छे से सोल्व करना है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको आज अच्छे मौके मिलेंगे, जहां आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। आज धन को सावधानी से संभालें। आज आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में कई मौके मिलेंगे। आज प्रोफेशनल शेड्यूल टाइट रहेगा, लेकिन समय निकालें। आज पैसों से जुड़ा कोईइश्यू नहीं है, हेल्थ भी आपकी नॉर्मल है। आपको अपनी डाइट को लेकर सावधान रहना चाहिए।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज लवलाइफ में उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं. आपको बातचीत करके इसका समाधान निकालना है, लेकिन किसी भी डिस्कशन के दौरान सावधान रहें। आपका प्यार के प्रति कमिटमेंट आज काम करेगा। आज आप दोनों के बीच की अंडरस्टेंडिंग और भी मजबूत होगी। आज लवलाइफ के कुछ इश्यूज को आपके दोस्त या भाई-बहन भी सोल्व करेंगे। दिन का दूसरा भाग अपने पैरेंट्स को मनाने के लिए अच्छा है, अगर आप अपने लव अफेयर को उन्हें बताना चाहते हैं। आज अधिक चांस हैं कि शादीशुदा महिलाएं किसी के प्यार में पड़ जाएं, आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसका असर आपकी शादीशुदा लाइफ पर होगा।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आपका काम में कमिटमेंट आज टेस्ट किया जाएगा। आज आईटी, हेल्थ केयर और फाइनेंस, सेल्स और ऑटोमोबाइल, डिजाइनिंग से जुड़ी प्रोफेशनल को विदेश जाने का मौका मिलेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑफिस में अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं। कुछ प्रोफेशनल आज जॉब को बदलने की भी सोचेंगे, जिससे आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। व्यापारियों को आज लाइंसेस से जुड़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखें और लोकल प्रशासन से जुड़कर इस समस्या का हल तुरंत निकालें। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लो आज सफल होंगे।
Virgo Money Horoscope, कन्या मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा एक नहीं कई जगह से आएगा, इस कारण आप बड़े फैसले ले पाएंगे। अगर आप में और परिवार में पैसों या प्रोपर्टी को लेकर विवाद है, तो आपको इससे बचना चाहिए। आज दिन का दूसरा भाग आपके लिए अच्छा रहेगा, खास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद रहे हैं तो। आपको परिवार में किसी मंगलकार्य केलिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर आपका पैसा आज खर्च होगा। कुछ बिजनेसमैन को पार्टनरशिप के जरिए आज पैसा मिलेगा, इससे आपकी बिजनेस में मदद होगी। आप आज वाहन और नईप्रोपर्टी खरीद सकते हैं।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों की जनरल हेल्थ अच्छी है, आपको वायरल फीवर या गले में इंफेक्शन हो सकता है। आपको पाचन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कफ की भी शिकायत हो सकती हैं। आपको छाती से जुड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, वो लोगों को खास तौर पर सानधान रहना चाहिए। खासतौर पर आपको धूल भरी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, बस में चढ़ते समय भी सतर्क रहें। आज कुछ बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। लेकिन यह गंभीर नहीं होगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट