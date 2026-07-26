कन्या राशिफल 26 जुलाई 2026: पुराने रुके काम होंगे पूरे, परिवार के साथ बीतेगा अच्छा समय
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यस्तता और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। सुबह कामकाज, बातचीत और जरूरी कार्यों में भागदौड़ रहेगी, जबकि दोपहर के बाद परिवार और घर से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। करियर में मेहनत की सराहना मिल सकती है और पुराने संपर्कों से लाभ होने के संकेत हैं।
Virgo Horoscope Today 26 July 2026: कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज में काफी व्यस्त रहने वाला है। सुबह से ही फोन कॉल, जरूरी संदेश या किसी काम के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ सकती है। कई लोगों को छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर किसी से जरूरी बात करनी है या कोई काम काफी समय से अटका हुआ है तो दिन की शुरुआत में ही कोशिश करें। आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा और कई काम आसानी से बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा बदल जाएगा। काम की भागदौड़ कम होगी और मन घर-परिवार की तरफ खिंचेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठने, आराम करने या घर की किसी जरूरत को पूरा करने का मन करेगा। अगर घर में काफी समय से कोई छोटा-मोटा काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा किया जा सकता है। कुछ लोग घर की सजावट या जरूरी सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। शाम का समय सुकून देने वाला रहेगा। पूरे दिन की थकान के बाद अपनों के बीच बैठना अच्छा लगेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, पूरे दिन खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त न रखें। शरीर के साथ-साथ मन को भी आराम देना जरूरी है।
कन्या राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सुबह जीवनसाथी या पार्टनर से किसी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है। अगर बात प्यार और समझदारी से करेंगे तो हर समस्या का हल आसानी से निकल जाएगा। प्रेम संबंध में हैं तो आज साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। छोटी-छोटी बातों में अपनापन दिखाएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहित लोगों के लिए परिवार की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले सामने वाले को अच्छे से समझ लें।
कन्या राशि का करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सुबह का समय मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, लिखने-पढ़ने या किसी जरूरी बातचीत के लिए बेहतर रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम की वजह से अधिकारियों की तारीफ मिल सकती है। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं। अगर किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी तैयारी कर लें। छात्रों का मन एक साथ कई चीजों में लग सकता है, इसलिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे करने का भी अच्छा मौका है।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं या पहले की मेहनत का फायदा मिल सकता है। घर की जरूरतों, मरम्मत या किसी जरूरी सामान पर खर्च होने की संभावना है। अगर जमीन, मकान या किराए से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें अच्छी खबर मिल सकती है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। निवेश के मामले में जल्दबाजी करने से बचें और हर फैसले को सोच-समझकर लें।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सुबह की भागदौड़ आपको मानसिक रूप से थका सकती है। लगातार फोन पर बात करना या बिना रुके काम करना तनाव बढ़ा सकता है। समय पर खाना खाएं और पानी पीने में लापरवाही न करें। शाम को थोड़ा आराम करें। अगर संभव हो तो कुछ देर टहलें या परिवार के साथ समय बिताएं। इससे दिनभर की थकान काफी हद तक दूर हो जाएगी। अच्छी नींद भी आपकी सेहत के लिए जरूरी रहेगी।
आज की सलाह
काम जरूरी है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। शाम को परिवार के साथ बैठें और दिनभर की भागदौड़ को यहीं खत्म कर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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