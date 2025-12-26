कन्या राशिफल 26 दिसंबर: आज एक गलती बिगाड़ सकती है रिश्ता, करियर में सही फैसला दिलाएगा फायदा

संक्षेप: Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को आज खास तौर पर एक्शन में सेंसिबल रहना होगा।

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 26 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों को आज खास तौर पर एक्शन में सेंसिबल रहना होगा। आपकी लवलाइफ में कई छोटी परेशानियां इस समय चल रही हैं, इसलिए आपको खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना एटीट्यूट सही करना है, इससे कई परेशानियां अपने आफ सही हो जाएंगी। आज वेल्थ भी आपकी साइड रहेगी और हेल्थ को लेकर भी छोटे इशयूज रहेंगे। लवलाइफ में आज रोमांटिक रहें और पार्टनर से अपने सभी इमोशंस को शेयर करें। आपका सभी प्रोफेशनल कामों को बिना किसी समझौते के आप पूरा करें। आज बिना सोचे निवेश नबीं नहीं करने हैं, इसके लिए पहले से एक प्लान तैयार कर लें।

कन्या राशि का लव राशिफल: आज कन्या राशि वालों की लाइफ में सुबह में कुछ दिक्कतें आ सकती है, आपकी इस समस्या के पीछे आपके पुराने रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिन लोगों का पहले ब्रैकअप हुआथा, उनकी लवलाइफ इस समय और खास होगी। दोपहर का समय उन सिंगल लोगों के लिए बहुत खास रहेगा, जो अपने लिए किसी खास को देख रहे हैं।आज जो लोग शादी करना चाहते हैं, वो अपनी शादी के लिएपैरेंट्स से बात कर सकते हैं। आपको मंजूरी मिल जाएगा। शादीशुजा महिलाओं को किसी तीसरे इंसान से सावधान रहना चाहिए जो आपकी लवलाइफ में परेशानी खड़ी कर सकता है।

कन्या राशि का करियर राशिफल: आज आपको प्रॉडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जिससे आपकी ऑफिस लाइफ पर काफी बड़ी दिक्कत रहेगी। आपको अपने ओपिनियन बनाते समय खास तौर पर सावधना रहना होगा। आज बैंकर्स और अकाउंटेंटस् को बैलेंसशीट बनाते समय खास तौर पर सावधान रहना होगा, आज खास तौर पर उन लोगों को दिक्कत होगी,जो अपनी टीम में बहुत जूनियर हैं। अगर आप आप कोई स्टार्टअप जॉइन करना चाहते हैं, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको इसमें बहुत लाभ भी हो सकता है।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल: आज कन्या राशि वालों के पास पैसा आएगा। कुछ महिलाओं को आज पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, वहीं कुछ बुजुर्गों को आज मेडिकल खर्चों के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर आप कुछ खरीदना ही चाहते हैं, तो आपके लिए ज्वैलरी या इलेक्ट्रनिक चीजों को खरीदने के लिए सही समय है। आज बिजनेसमैन को बहुत अधिक प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन आज सम़द्धशाली रहेंगे। आज कुछ बिजनेसमैन विदेशी क्लाइंटस से मिलेंगे और उन्हें एडवांस पेमेंट मिल सकती है। इससे आपका बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज भूलकर भी किसी से कड़वी बात ना करें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में इससे बचने की कोशिश करें। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर हो सकता है। कुछ लड़कियों को आज स्पोर्ट्स में भाग लेते समय भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। आपको खाना खाते समय फैट कम से कम लेनी चाहिए और खाने में विटामिन और मिनर्ल्स बढाने चाहिए। आज कन्या राशि वालों को छोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सके हैं, इसलिए आपको अगर जरा सा भी अनईजी फील हो तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों में कॉम्पिलीकेशन हो सकती है, खासकर छाती में संक्रमण हो सकता है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com