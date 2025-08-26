कन्या राशिफल 26 अगस्त 2025: आज आपको पार्टनर की बात सुनने और समझने की जरूरत है

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज आपको पार्टनर की बात सुनने और समझने की जरूरत है जानें करियर , लव और मनी लाइफ के बारे में

Virgo Horoscope Today 26 August 2025: अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। रिलेशनशिप में खुशियों को अपनाएं। अपनी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करें। आज समृद्धि रहेगी। छोटे हेल्थ इश्यू रह सकते हैं। आज अच्छी लवलाइफ जिएंगे। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं। अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें।

कन्या लव राशिफल आज आपका रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छे से अपने पार्टनर की बात सुनने की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर की बातों को समझने की जरूरत है। कुछ टॉक्सिक लव अफेयर आज खत्म हो जाएंगे। एक पुराना रिश्ता वापस आपके पास आएगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। शादीशुदा महिलाओं के कंसीव करने के चांस आज ज्यादा है, आपको परिवार में नन्हें मेहमान का वेलकम करने की जरूरत है।

कन्या करियर राशिफल अपनी हर जॉब को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका समझें। बैंकर, आईटी प्रोफेशनल, लीगल पर्सन, शेफ, आर्किटेक्ट, मैन्यूफेक्चर, केमिस्ट के लिए अभी शेड्यूल टफ रहेगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रहें। कुछ सेल्स पर्सनल जॉब के लिए ट्रैवल करेंगे। बिजनेसमैन आज प्रमोटर्स के जरिए फंड एकत्र करने में कामयाब रहेंगे।

कन्या मनी राशिफल आज आप अपनी प्रोपर्टी भी सेल कर सकते हैं। आपको परिवार या ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए पैसों का योगदान देना पड़ सकता है। कुछ महिलाएं आज प्रोपर्टी में निवेश करेंगी, जिससे भविष्य में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज समृद्धि आपके साथ है, आपके पास पैसा अलग-अलग सोर्स से आ रहा है, जिसके कारण आप सभी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल स्किन संबंधी समस्याएं आज आपको हो सकती हैं, और कुछ बच्चों को ओरल हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। बुजुर्गों को सांस लेने या नींद ना आने की भी शिकायत हो सकती है, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। आपको हाई बीपी या हार्च संबंधी दिक्कत आज परेशान कर सकती हैं, लेकिन अतिरिक्त सावधानी से उन्हें कंट्रोल में रखा जा सकता है। गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com