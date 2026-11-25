Virgo horoscope: पढ़ाई और कमाई के लिए अच्छा दिन। अपेक्षा से बेहतर आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना आपका उत्साह बढ़ाएगी। अच्छी खबर सुनने के बाद भी विचारों की आवाजाही जल्दी धीमी नहीं होगी।

मन बेचैन रहेगा, फिर भी आज दिन आपके पक्ष में जाएगा और उम्मीद से अधिक कमाई के योग हैं। भाग्य का साथ महसूस होगा। संतान से अच्छी खबर मिलने या उसकी किसी उपलब्धि को सम्मान मिलने की संभावना है। उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग हैं। किसी बुजुर्ग या शिक्षक से हुई बात दिन को उपयोगी दिशा देगी। अच्छे परिणामों की उम्मीद के बीच भी भीतर पूरी स्थिरता महसूस नहीं होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका इस सुखद दिन का संवेदनशील हिस्सा रहेगी। बाहर मिली खुशी घर की हर उलझन अपने आप दूर नहीं करेगी और दोनों भाव साथ रहेंगे।

आज का कन्या राशिफल (25 नवंबर 2026) : आज होगी बेहतर कमाई, भाग्य का रहेगा साथ करियर राशिफल काम और कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा। अपेक्षा से बेहतर आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना आपका उत्साह बढ़ाएगी। किसी काम में अपने पक्ष की स्थिति देखकर भरोसा लौटेगा। हालांकि किसी खास पद या नए बड़े अनुबंध का संकेत नहीं है। सीखने की इच्छा अच्छी रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे पढ़ाई के लिए मन बनेगा और गुरुजन या बुजुर्ग से हुई बातचीत उपयोगी लगेगी। यात्रा का विषय भी ध्यान में आएगा। विद्यार्थियों को किसी बात का अर्थ गहराई से समझने की इच्छा होगी। पढ़ते समय मन बार बार दूसरी ओर जाने पर भी विषय में लौटने की चाह बनी रहेगी। आज कठिन हिस्से पर किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करें। उसकी कही बात आगे पढ़ने का साफ सिरा देगी और अपनी तैयारी अधिक समझ में आएगी।

धन राशिफल उम्मीद से अधिक आमदनी के योग हैं। अपने अनुमान से बेहतर स्थिति देखकर संतोष होगा, हालांकि रकम हाथ में आने से पहले उसे निश्चित मान लेना ठीक नहीं होगा। आज भाग्य का साथ मिलने का भाव आर्थिक उत्साह बढ़ाएगा। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु कुछ इच्छाओं से मन हटाएगा और किसी खर्च को छोड़ देने में सहजता देगा। जिस चीज को लेने की चाह पहले तीखी थी, उसका आकर्षण कम लगेगा। इससे अपनी असली जरूरत अधिक साफ दिखाई देगी। फिर भी बेहतर कमाई की संभावना नए खर्च का विचार जगा सकती है। आज अतिरिक्त रकम के उपयोग का निर्णय आने के बाद करें। कमाने की खुशी और किसी इच्छा से पीछे हटने का भाव एक साथ रहेगा। दिन के अंत में पैसे को लेकर उम्मीद पहले से ऊंची होगी।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंधों में खिंचाव आने की संभावना है। अपनी बात सही लगने पर दूसरे का भाव समझने में अधीरता होगी। साफ चेतावनी है, आज की तल्खी को बढ़ने दिया तो उसका असर आगे भी बना रह सकता है। संतान से मिलने वाली अच्छी खबर परिवार में खुशी लाने के योग रखती है। बच्चे की किसी उपलब्धि की चर्चा परिचितों के बीच होगी और आपको गर्व महसूस होगा। पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है, इसे तय नतीजा नहीं माना जा सकता। सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी मंगल भीतर जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा, जिससे शांत समय में भी मन सक्रिय रहेगा। साथी से असहमति हो तो एक ही विषय तक बातचीत रखें। परिवार की खुशी के बीच दांपत्य की बात अलग ध्यान मांगेगी।

सेहत राशिफल सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन बेचैन रहेगा। अच्छी खबर सुनने के बाद भी विचारों की आवाजाही जल्दी धीमी नहीं होगी। कभी पढ़ने का मन होगा और कभी सबसे थोड़ा हटकर बैठना अच्छा लगेगा। भीतर की अधीरता आराम के समय में भी महसूस होगी। दिन अच्छा गुजरने और मन का पूरी तरह शांत होने में फर्क दिखाई देगा। किसी गंभीर स्वास्थ्य नतीजे का संकेत नहीं है। रात में शांत माहौल के लिए कुछ समय अलग रखें। दिन भर की बातों को दोहराने की इच्छा बनी रहेगी।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी शिक्षक या बुजुर्ग से अपनी पढ़ाई का अटका सवाल पूछें।

क्या न करें साथी से असहमति में भविष्य का कठोर फैसला न सुनाएं।