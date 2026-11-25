आज का कन्या राशिफल (25 नवंबर 2026) : आज होगी बेहतर कमाई, भाग्य का रहेगा साथ
Virgo horoscope: पढ़ाई और कमाई के लिए अच्छा दिन। अपेक्षा से बेहतर आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना आपका उत्साह बढ़ाएगी। अच्छी खबर सुनने के बाद भी विचारों की आवाजाही जल्दी धीमी नहीं होगी।
मन बेचैन रहेगा, फिर भी आज दिन आपके पक्ष में जाएगा और उम्मीद से अधिक कमाई के योग हैं। भाग्य का साथ महसूस होगा। संतान से अच्छी खबर मिलने या उसकी किसी उपलब्धि को सम्मान मिलने की संभावना है। उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग हैं। किसी बुजुर्ग या शिक्षक से हुई बात दिन को उपयोगी दिशा देगी। अच्छे परिणामों की उम्मीद के बीच भी भीतर पूरी स्थिरता महसूस नहीं होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका इस सुखद दिन का संवेदनशील हिस्सा रहेगी। बाहर मिली खुशी घर की हर उलझन अपने आप दूर नहीं करेगी और दोनों भाव साथ रहेंगे।
आज का कन्या राशिफल (25 नवंबर 2026) : आज होगी बेहतर कमाई, भाग्य का रहेगा साथ
करियर राशिफल
काम और कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा। अपेक्षा से बेहतर आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना आपका उत्साह बढ़ाएगी। किसी काम में अपने पक्ष की स्थिति देखकर भरोसा लौटेगा। हालांकि किसी खास पद या नए बड़े अनुबंध का संकेत नहीं है। सीखने की इच्छा अच्छी रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे पढ़ाई के लिए मन बनेगा और गुरुजन या बुजुर्ग से हुई बातचीत उपयोगी लगेगी। यात्रा का विषय भी ध्यान में आएगा। विद्यार्थियों को किसी बात का अर्थ गहराई से समझने की इच्छा होगी। पढ़ते समय मन बार बार दूसरी ओर जाने पर भी विषय में लौटने की चाह बनी रहेगी। आज कठिन हिस्से पर किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करें। उसकी कही बात आगे पढ़ने का साफ सिरा देगी और अपनी तैयारी अधिक समझ में आएगी।
धन राशिफल
उम्मीद से अधिक आमदनी के योग हैं। अपने अनुमान से बेहतर स्थिति देखकर संतोष होगा, हालांकि रकम हाथ में आने से पहले उसे निश्चित मान लेना ठीक नहीं होगा। आज भाग्य का साथ मिलने का भाव आर्थिक उत्साह बढ़ाएगा। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु कुछ इच्छाओं से मन हटाएगा और किसी खर्च को छोड़ देने में सहजता देगा। जिस चीज को लेने की चाह पहले तीखी थी, उसका आकर्षण कम लगेगा। इससे अपनी असली जरूरत अधिक साफ दिखाई देगी। फिर भी बेहतर कमाई की संभावना नए खर्च का विचार जगा सकती है। आज अतिरिक्त रकम के उपयोग का निर्णय आने के बाद करें। कमाने की खुशी और किसी इच्छा से पीछे हटने का भाव एक साथ रहेगा। दिन के अंत में पैसे को लेकर उम्मीद पहले से ऊंची होगी।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंधों में खिंचाव आने की संभावना है। अपनी बात सही लगने पर दूसरे का भाव समझने में अधीरता होगी। साफ चेतावनी है, आज की तल्खी को बढ़ने दिया तो उसका असर आगे भी बना रह सकता है। संतान से मिलने वाली अच्छी खबर परिवार में खुशी लाने के योग रखती है। बच्चे की किसी उपलब्धि की चर्चा परिचितों के बीच होगी और आपको गर्व महसूस होगा। पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है, इसे तय नतीजा नहीं माना जा सकता। सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी मंगल भीतर जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा, जिससे शांत समय में भी मन सक्रिय रहेगा। साथी से असहमति हो तो एक ही विषय तक बातचीत रखें। परिवार की खुशी के बीच दांपत्य की बात अलग ध्यान मांगेगी।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन बेचैन रहेगा। अच्छी खबर सुनने के बाद भी विचारों की आवाजाही जल्दी धीमी नहीं होगी। कभी पढ़ने का मन होगा और कभी सबसे थोड़ा हटकर बैठना अच्छा लगेगा। भीतर की अधीरता आराम के समय में भी महसूस होगी। दिन अच्छा गुजरने और मन का पूरी तरह शांत होने में फर्क दिखाई देगा। किसी गंभीर स्वास्थ्य नतीजे का संकेत नहीं है। रात में शांत माहौल के लिए कुछ समय अलग रखें। दिन भर की बातों को दोहराने की इच्छा बनी रहेगी।
शुभ अंक
७
शुभ रंग
बैंगनी
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी शिक्षक या बुजुर्ग से अपनी पढ़ाई का अटका सवाल पूछें।
क्या न करें
साथी से असहमति में भविष्य का कठोर फैसला न सुनाएं।
कल का राशिफल
कल वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे। पढ़ाई धीमी रहेगी। जीवनसाथी संतुष्ट रहेगा, जबकि संतान का व्यवहार खलेगा। उसकी सेहत पर सावधानी और अतिरिक्त आमदनी के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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