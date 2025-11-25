Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 25 नवंबर 2025: आज छोटी गलतियों पर ओवरथिंक ना करें, जल्दी-जल्दी खरीदारी से बचें

संक्षेप:

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। करियर में टीमवर्क सक्सेस देगा, बड़ी खरीदारी से बचें 

Tue, 25 Nov 2025 07:21 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope for Today 25th November 2025 : आज अगर आप सावदानी से स्टेप्स लेगें, तो आपके पास नतीजे भी क्लियर आएंगे। आज आपकी डिटेल्स पर ध्यान देना आपकी मदद करेगा। आपकी लाइफ और मूड को आज आपके छोटे एक्ट और क्लियर नोट्स आज इंप्रूव करेंगे। फोकस और रुटीन के जरिए आप आज अच्छे नतीजे पा सकते हैं? डिटेल्स को अच्छे से चेक करें और सिंपल लिस्ट बना लें। एक के बाद इन्हें समाप्त करें। परिवार और दोस्त आपकी मदद को नोटिस करेंगे। छोटी गलतियों पर इस समय जरूरत से ज्यादा ना सोचें। प्यार से इन्हें सही करें और आगे बढ़ें। स्माइल और किसी थैंकफुल मैसेज के साथ आप आराम करें।

कन्या लव राशिफल

अगर आप सिंगल है, तो किसी ऐसे को देखें, जो आपके वैल्यूज को नोटिस करता हो। आपका पार्टनर आज आपका प्यार महसूस करेगा, जब आप शांत होकर उसे सुनेंगे और छोटे-छोटे कामों में उसकी मदद करेंगे।वीकेंड के लिए आपको सिंपल प्लान बनाना चाहिए। इस समय आपको छोटी-छोटी बातों पर बेकार में ध्यान देना या किसी की आलोचना करने से बचना है, इसकी बजाय आप किसी की तारीफ कर सकते हैं। वीकेंड के लिए आपको सिंपल प्लान शेयर करना होगा। इस समय लगातार एक्शन आपके विश्वास को गहरा करेंगे। थैंक यू कहें और स्माइल करें।

कन्या करियर राशिफल

आज काम में सावधानी से उठाए गए कदम और क्लियर नोट्स आपको रिवार्ड दिलाएंगे। आज आपके साथ काम करने वाले आपकी लगातार हेल्प और आपके प्रैक्टिकल आडियाज की वैल्यू करेंगे। अगर आपके काम की डेडलाइन पास आ रही है, तो काम को छोटे-छोटे भागों में बांट लें। इसके बाद एक-एक करके शेयर करें। इस समय पर्फेक्शन को छोड़ें, जो आपकोआगे बढ़ने से रोकता हैष पहले काम खत्म करें और फिर इंप्रूव करें। कोई छोटा स्किल और टिप सीखने से आप बाद के लिए अपना टाइम बचा लेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को साफ रखें। अपना दिन के काम को पूरा करने के बाद सिंपल और क्लियर अपडेट शेयर करें। किसी काम को फिर से करने के लिए गहरी सांस लें

कन्या मनी राशिफल

जब आप छोटे-छोटे खर्चों को ट्रैक करते हैं, तो आप सेविंग्स करते हैं, इससे आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है। इस समय आपको बिलों की एक सिंपल लिस्ट बनानी और पेमेंट किए गए बिलों को फिर से देखना है। उन सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कैंसल कर दें। अगर काम के लिए सामान खरीद रहे हैं, तो आपको इसके लिए टिकाऊ और जरूरी चीज को ही चुनना चाहिए। जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं और उसे डिस्कस करें। जल्दी-जल्दी खरीदारी करने से बचें, इससे आपकी लाइफ में तनाव कम होगा। एक छोटा अमाउंट इमरजेंसी फंड के लिए भी निकाल कर रखें। इस आदत को सेलिब्रेट करें, इससे आप आगे जाकर सिक्योर हो जाएंगे। सेफ रहने के लिए आपको हर वीक सिक्के गिनने हैं, और और रसीदें संभाल कर रखनी है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज आपके शरीर को रोजाना देखभाल और छोटी-छोटी आदतें पसंद हैं। धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा टहलें और ठंडा पानी पिएं। सोने का समय एक रखें और देर रात तक काम करने से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो कुछ ऐसा लिखें जिसके लिए थैंक्स कहना चाहते हैं। धीरे-धीरे सांस लें। बैठते समय अपनी पॉश्चर को चेक करें और स्क्रीन से थोड़े समय के लिए ब्रेक लें। गर्म पानी से कुल्ला करने या सिंपल योग करने से मदद मिलती है। जल्दी आराम करें और शांत नींद अगर पाना चाहते हैं, तो फोकस्ड और एनर्जी को फिर से रिफ्रेश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
